Test – Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 MAX : un casque sans fil pour Xbox, mais pas que

Turtle Beach, est de retour avec un nouveau casque, le Stealth 600 Gen 2 MAX. Sous cette appellation se cache un casque sans fil destiné à la Xbox, mais pas que. En effet, Turtle Beach annonce une compatibilité multiplateformes. Ainsi, PlayStation, Switch, PC et Mac sont au rendez-vous pour la compatibilité.

Présentation du Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 MAX

Après avoir testé le Stealth 700 Gen 2, nous allons nous attarder sur la nouvelle référence, le Stealth 600 Gen 2 MAX. Livré dans un packaging facilement identifiable, il contient tout simplement le casque, un câble de recharge USB-C et le dongle USB. Ce dongle va ainsi permettre la liaison sans fil 2,4 GHz avec le casque. Le Stealth 600 Gen 2 MAX est sous licence officielle Xbox, mais en réalité il est compatible multiplateforme : Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4, Nintendo Switch et PC.

Le Stealth 600 Gen 2 MAX se recharge donc en USB-C. Il dispose d’une autonomie d’environ 48h avec une recharge rapide qui permet par exemple de lui redonner 8h30 d’autonomie en 15 minutes. Une diode indique la charge de la batterie. Celle-ci passe au rouge pour indiquer qu’il ne reste que 10% de batterie.

Caractéristiques techniques

Les caractéristiques techniques du Stealth 600 Gen 2 MAX évoluent principalement du côté de l’autonomie et du confort des coussinets.

Plage de réponse : 20 Hz – 20 kHz

Écouteurs : 50 mm avec aimants en néodyme

Coussinet extra-auriculaire tissu et mousse à mémoire de forme

Micro à bascule et omnidirectionnel

Batterie lithium-polymère rechargeable – 48h d’autonomie

Compatible Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One X et Xbox One S, PS5 PS4 PS4 Pro, Nintendo Switch et PC

Ergonomie et design

Le Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 MAX reprend un design similaire aux modèles précédents. Cela permet de l’identifier immédiatement, mais un renouvellement du design aurait été un plus. Ce modèle est disponible en plusieurs coloris qui sont le noir, midnight red et artic camo. On retrouve le logo Turtle Beach sur les oreilles. Le micro omnidirectionnel se situe sur le côté gauche et est de type basculant. Une fois replié, il s’intègre parfaitement dans le casque avec juste un petit débord pour le déplier. Également, un cran permet de le rapprocher ou de l’écarter de quelques centimètres de la bouche pour ajuster la captation.

L’arceau du Stealth 600 Gen 2 MAX est réglable sur les 2 côtés. Il est composé d’une mousse à mémoire de forme recouverte d’un simili cuir. L’arceau est assez rigide au début, ce qui pourra en dérouter certains, mais cela s’atténue à l’utilisation pour gagner un peu plus en souplesse. Pour les coussinets, ils sont en mousse à mémoire de forme, mais avec un revêtement en tissu respirant contrairement à l’arceau. À noter que les oreilles sont réglables en rotation horizontale pour mieux s’adapter à la forme de la tête. Également, les coussinets sont brevetés ProSpecs™ ce qui rend le port des lunettes plus confortable. En effet, aucune gêne à prévoir de ce côté.

Comme sur la plupart des casques, toutes les commandes sont disposées sur l’oreille gauche. On trouve donc une LED qui indique les différents fonctionnements du casque. Un passage au rouge clignotant indique une batterie faible, tandis qu’un rouge fixe indique que le casque est en charge.

À côté se trouve le port USB-C pour la recharge puis le bouton de mise sous tension. Ensuite se situe le bouton mode qui permet de sélectionner les différents modes audio, la molette de réglage du volume de retour du microphone. Enfin, la molette de réglage du volume vient compléter le tout.

À noter que le dongle 2,4 GHz dispose d’un interrupteur. Celui-ci à deux positions, Xbox ou toutes les autres plateformes. Rien de plus simple, impossible de se tromper.

Qualité audio et micro

Le Stealth 600 Gen 2 MAX dispose de pas moins de 5 modes audio ce qui permet à chacun de choisir le mode qui lui convient le mieux.

En effet, les différents preset s’activent par une pression sur le bouton « mode ». Le premier preset est celui de base avec un rendu fidèle sans ajout de traitements quelconques. Le second preset est un Bass Boost très bien géré qui va vraiment dynamiser la musique sans pour autant saturer. Le 3e preset ajoute au second des aigus pour augmenter la dynamique. Enfin, le 4e preset est un mode pour les conversations vocales. Libre à chacun d’appliquer le preset de son choix en fonction de ses préférences ou de l’utilisation.

Le 5e et dernier mode est le Superhuman Hearing, déjà présent sur le Stealth 700. Il s’active par une courte pression sur le bouton power. Tout comme son grand frère, il donne un effet de réverbération.

Concernant le micro, il est omnidirectionnel avec un rendu assez clair. Il capte bien la voix et dispose une fois déplié, d’un réglage permettant de le rapprocher un peu plus de la bouche afin de moins capter les bruits ambiants.

Conclusion

Avec un design similaire aux autres modèles de la marque, le Stealth 600 Gen 2 MAX apporte son lot d’améliorations, notamment en termes de confort et d’autonomie. En effet, avec ses 48 heures d’autonomie, il permet de passer de longues sessions sans se préoccuper de le recharger, ce qui est très appréciable. Les preset permettent de choisir différentes ambiances sonores avec une très bonne gestion du bass boost et des aigus. Avec son prix contenu, le Stealth 600 Gen 2 MAX est un bon compromis qualité / prix.

