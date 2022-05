Amazon Prime Video : les séries et films à voir en juin 2022

Envie de regarder de nouveaux contenus sur Amazon Prime Video ? Voici la liste des séries et films du mois de juin 2022 !

Le gros mois d’Amazon Prime Video est arrivé. En effet, le service de SVoD revient sur le devant de la scène avec la saison 3 de The Boys. Plusieurs autres séries originales produites par la plateforme de streaming arrivent aussi en ce premier mois estival. Du côté des films, les cinéphiles seront ravis avec l’arrivée de nombreux titres populaires comme Into the Wilds, Ready Player One, tous les John Wick ou encore le documentaire Ali et le récent Un Espion Ordinaire.

Les nouveautés Amazon Prime Video du mois de juin 2022

Amazon Prime Video compte bien ajouter plusieurs séries originales durant le mois de juin 2022, avec notamment le grand retour de la série la plus populaire de la plateforme : The Boys. Fairfax revient ensuite pour une saison 2, et Amazon lance de nouvelles productions, comme The Lake, Chloé et L’été où je suis devenue jolie.

Voici la liste complète des nouvelles séries :

The Ipcress file (saison 1) – 1er juin ;

The Boys (saison 3) – 3 juin ;

Fairfax (saison 2) – 10 juin ;

L’été où je suis devenue jolie (saison 1) – 17 juin ;

The Lake (saison 1) – 17 juin ;

Chloe (saison 1) – 24 juin ;

The One That Got Away (saison 1) – 24 juin ;

Du côté des films et documentaires ajoutés sur Amazon Prime Vidéo en juin 2022, aucun contenu original n’est de la partie. Cependant, nous retrouvons des films emblématiques comme Into The Wilds ou 127 Heures, mais aussi l’intégrale des John Wick et le récent film avec Benedict Cumberbatch, Un espion ordinaire. Voici les ajouts du mois dans cette catégorie de contenus :

Le Monde est à toi – 1er juin ;

Basic Instinct – 1er juin ;

Ready Player One, le 1er juin ;

Into the Wild – 1er juin ;

127 Heures – 1er juin ;

Gangs of New York – 1er juin ;

La Chasse – 1er juin ;

Highlander – 1er juin ;

Le Scaphandre et le Papillon – 1er juin ;

Coming Out – 1er juin ;

Ali – 1er juin ;

Patients – 1er juin ;

John Wick, l’intégrale – 6 juin ;

Un espion ordinaire – 13 juin ;