Marsatac 2022 : Damso, Laylow, Laurent Garnier pour la 24ème édition du 10 au 12 Juin 2022

Il aura fallu attendre 3 ans avant de retrouver le plaisir de profiter durant plusieurs jours des festivals français, et notamment l’incontournable festival Marsatac. Pour cette 24ème édition, le populaire festival marseillais propose une programmation pour tous les goûts, avec pas moins de 50 artistes pour 3 jours de musique ! Que ce soit les artistes de rap les plus populaires du moment (Damso, Laylow, Central Cee, etc.) ou les maître de l’électro (Laurent Garnier, Amelie Lens, etc.), tout le monde est au rendez-vous pour débuter les festivités à Marseille.

C’est le Parc Borély qui recevra ce beau monde du 10 au 12 Juin 2022, sur sa belle et grande pelouse. 4 scènes seront proposées au public dans une édition très lumineuse, avec un food court étoffé, des espaces chic pour respirer et d’autres pour jouer dans un espace transformé en kermesse. L’occasion également de mieux profiter du festival qui se déroule plus tôt (à partir de 18h le vendredi et dès 14h le samedi et dimanche).

Chaque scène aura son style à Marsatac 2022

La scène du château pour admirer le Château Borély où se joueront les plus grands artistes du festival

pour admirer le Château Borély où se joueront les plus grands artistes du festival Le lac avec une scène à 360 degrés pour profiter des meilleurs set électro.

avec une scène à 360 degrés pour profiter des meilleurs set électro. La prairie pour des live proches du public

pour des live proches du public Et la frappe pour découvrir les artistes locaux qui joueront pour le festival Marsatac.

MARSATAC 24° EDITION – 10, 11 ET 12 JUIN 2022 – MARSEILLE :

– Vendredi 10 juin 2022 : Alignment • Amelie Lens • BabySolo33 • Central Cee • French 79 • I Hate Models • Joanna • Kayla • La Fève • Laylow • LSDXOXO • Mara • Mila Dietrich • Roüge

– Samedi 11 juin 2022 :Calling Marian • Damso • Dirlo • Dj Mell G • Dub Striker • Dylan Dylan • Eclair Fifi • Gargäntua • India Jordan • Marina Trench • Oboy • Partiboi69 • Sally C • The Blessed Madonna • Vazy Julie • Zamdane • Ziak

– Dimanche 12 juin 2022 :Charlotte Adigéry & Bolis Pupul • Laurent Garnier 3h dj set • Logic1000 • Mall Grab • M.I.A • Moderat • TobhiTM

Pour le retour des festivals en France, Le Café du Geek part en mission et vous fera vivre les expériences sur ses réseaux sociaux et en vidéo ! Pour nous retrouver sur place et parler de Tech’ autour d’une bonne bière (sans alcool bien sûr), on vous invite à acheter dès maintenant vos billets !

