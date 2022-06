Test – HyperX Cloud Alpha wireless : un casque avec une autonomie record

Bien connu dans le monde du gaming, HyperX débarque avec un nouveau casque, wireless avec une autonomie de 300 heures. Argument de poids dans le choix de son casque, l’autonomie est un critère tout aussi important que la qualité audio. En effet, un excellent casque wireless ne sert à rien si son autonomie est insuffisante.

Présentation du HyperX Cloud Alpha Wireless

Avec un design similaire aux modèles précédents, HyperX débarque avec son nouveau Cloud Alpha Wireless. Bien calé dans une coque en plastique moulé et dans sa boîte rouge typique de la marque, le contenu est comme pour bon nombre de casque, minimaliste. En effet, on trouve dans le packaging, le casque, le micro détachable et sa bonnette, le dongle USB et le câble de recharge au format USB-C.

Au premier coup d’œil, on voit immédiatement que hyperX ne fait pas dans le bas de gamme avec les matériaux employés pour son casque. En effet, métal, cuir, mousse à mémoire de forme sont les matériaux qui composent le Cloud Alpha Wireless.

Avec sa forme assez imposante, les oreillettes vont tout de même englober les oreilles de l’utilisateur. Son autre point fort, c’est son confort, ce qui fait qu’il se fait vite oublier une fois sur la tête.

Caractéristiques techniques

Le HyperX Cloud Alpha Wireless offre de belles caractéristiques :

Connexion : Sans fil 2,4 GHz via Dongle USB

Compatibilité : PS5, PS4, Nintendo Switch, Windows, Mac, Linux

Coussinet en mousse à mémoire de forme avec simili cuir sur l’extérieur

Micro à condensateur bidirectionnel

Encodage DTS sur PC

Poids 330 g

Ergonomie et design

On voit immédiatement au déballage que le HyperX Cloud Alpha Wireless respire la qualité. En effet, avec son arceau en simili cuir et les supports d’oreillettes en métal rouge, il donne cette première impression. Elle vient se confirmer une fois en main, puis une fois le casque posé sur la tête.

On retrouve le logo HyperX sur les oreilles ainsi qu’en impression sur le dessus de l’arceau en simili cuir. Le micro bidirectionnel se situe sur le côté gauche et est détachable. Il est de type tige flexible et dispose d’une bonnette. Celle-ci est assez étroite et vient couvrir parfaitement le micro. De plus, avec le temps, la bonnette ne glissera pas. Sa tige flexible lui permet de lui donner la courbure voulue et ainsi l’adapter à la morphologie de chacun. Plus besoin ensuite de bouger la tige puisqu’il est possible de désactiver le micro avec un simple bouton. À noter que le micro dispose d’un éclairage LED rouge bien visible. Il permet de voir si le micro est coupé.

L’arceau du HyperX Cloud Alpha Wireless est réglable sur les 2 côtés. Un système de crans de 3 mm chaque équipe l’arceau. Une fois sur la tête, les crans ne bougeront pas. Il résiste aux torsions et est recouvert d’une mousse à mémoire de forme assez épaisse qui assure un confort sans faille.

Les coussinets sont également en mousse à mémoire de forme, aussi épaisse que celle de l’arceau. Ils englobent bien les oreilles et donnent une bonne sensation de serrage. Le compromis est plutôt bon, ni trop ni pas assez, juste ce qu’il faut.

Concernant la connectique, on trouve sur l’oreille droite une molette crantée pour le réglage du volume. Les crans sont suffisamment fermes pour ne pas se dérégler par inadvertance.

Sur l’oreillette de gauche on trouve un indicateur LED, le bouton on/off, le bouton en surépaisseur pour désactiver le micro. À la suite se trouve le port USB-C pour la recharge et le port pour insérer le micro.

Du basique, mais très efficace, qualitatif et bien pensé au niveau ergonomie

Un logiciel simple

Les logiciels de gestion sont souvent assez compliqués, avec différents onglets. Ce n’est pas le cas pour le HyperX Cloud Alpha Wireless puisque tout se gère sur un seul onglet. Simple ne veut toutefois pas dire mauvais et HyperX gère parfaitement les réglages que l’on a besoin de faire. En effet, on trouve sur l’onglet de gestion les éléments principaux importants en accès direct comme la gestion du volume, du micro et son monitoring ainsi que l’autonomie.

D’autres réglages sont accessibles comme l’égaliseur, un système de presets et la gestion du DTS pour le PC.

Audio, micro, la qualité au rendez-vous

Le HyperX Cloud Alpha Wireless fait preuve d’une qualité sonore vraiment à la hauteur de ce que l’on attend pour un casque gaming. De plus, il peut être utilisé pour de l’écoute musicale sans avoir à rougir sur des modèles dédiés à ce type d’écoute. C’est là encore un bon point pour HyperX, un casque avec un rendu sonore excellent, polyvalent et qui de plus, peut être configuré selon les goûts de chacun grâce à l’égaliseur. Que demander de plus, un micro de qualité ?

C’est là que HyperX vient encore enfoncer le clou. En effet, il ne se contente pas d’un micro offrant une qualité basique en misant uniquement sur la qualité d’écoute. Le micro du Cloud Alpha Wireless est vraiment très bon. Habituellement, c’est le défaut majeur des casques wireless. Les micros ont plutôt tendance à être bons, mais sans plus et surtout moins bons que ceux des casques filaires. Là ce n’est pas le cas, le micro offre un très bon rendu, sans distorsion, clair et bien intelligible. De plus, il offre la possibilité d’avoir un retour direct, ce qui est très agréable.

HyperX Cloud Alpha Wireless, une autonomie record

Annoncé pour une autonomie de 300 heures, on pourrait en douter, d’autant que la concurrence n’offre pas du tout cette longévité. Et pourtant c’est bien le cas. Alors, bien évidemment l’autonomie dépend du volume sonore, de l’activation du micro ou pas, mais globalement l’autonomie est énorme et permet de ne pas avoir à le recharger régulièrement. On tient facilement 2 à 3 semaines. La recharge complète quant à elle se fait en 4 heures et il est possible de continuer à l’utiliser pendant sa charge.

Conclusion

Avec un design sympa et des matériaux de qualité, HyperX débarque avec son Cloud Alpha Wireless et propose un très bon casque. Doté d’une qualité d’écoute vraiment excellente et polyvalente, d’un très bon micro, et d’un confort à toute épreuve, il va vite devenir le compagnon indispensable pour jouer ou tout simplement écouter de la musique. Simple d’utilisation et avec une autonomie record, Le HyperX Cloud Alpha Wireless devient la référence en matière de casque.

Produit disponible sur HyperX Cloud Alpha Wireless - Casque de Jeu pour PC, autonomie de 300 Heures, Audio Spatial TS Headphone:X, Mousse à mémoire de Forme, Haut-parleurs à Double Chambre, Micro antibruit

Voir l'offre 165,67 €

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article TEST – HyperX Cloud II Wireless : le retour du roi, sans fil cette fois !