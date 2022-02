Edge s’apprête à détrôner Safari pour devenir le second navigateur le plus populaire au monde

Depuis de nombreuses années, il est indéniable que Google Chrome est le navigateur web le plus utilisé dans le monde. Une petite bataille s’opère tout de même dans le classement entre les deuxième, troisième et quatrième places, soit entre Safari, Edge et Mozilla Firefox. La situation devient d’ailleurs de plus en plus serrée entre Edge et Safari. Le nouveau navigateur de Microsoft tournant sous Chromium s’apprête en effet à passer en seconde position.

Safari n’a qu’à bien se tenir, Edge gagne du terrain !

Via les nouvelles données de StatCounter, nous redécouvrons le succès incontesté de Chrome dans le monde des navigateurs web. La solution de Google continue en effet de profiter de 65 % des parts de marché mondiales sur la plateforme des ordinateurs en janvier 2022. De son côté, la part d’utilisateurs de Safari et Edge se rapproche peu à peu. En effet, le navigateur d’Apple est le deuxième plus utilisé avec 9,84 % des parts de marché et l’alternative de Microsoft grimpe à 9,54 %.

À titre de comparaison, les deux navigateurs avaient respectivement 10,38 % (Safari) et 7,81 % (Edge) des parts de marché mondial en janvier 2021. Ainsi, la nouvelle version du navigateur Edge de Microsoft basée sur Chromium, soit le même moteur que Chrome, tend à s’imposer en seconde place du classement dans les mois à venir. Mozilla Firefox affiche de son côté 9,18 % de parts de marché en janvier 2022, contre 3 % pour Opera.

Ces données à l’échelle mondiale se voient cependant très disparates quand on se penche sur des marchés bien précis. Avant toute chose, Chrome reste incontestablement numéro 1, peu importe les zones du monde. Cependant, la dualité entre Safari et Edge est bien différente. En Amérique du Nord, Safari atteint en effet les 16,87 %, contre 11,93 % pour Edge. Alors qu’en Europe, Edge vient de passer devant Safari en janvier 2022 avec 10,9 % de parts de marché, contre 9,95 % pour le navigateur de la firme à la pomme.

Pour finir, si on fait un petit focus sur le marché des navigateurs web sur les plateformes mobiles, Google Chrome est numéro 1 avec 62,06 % des parts de marché, suivi de Safari avec 26,71 % des parts des parts de marché en seconde place. Il faut dire que les deux navigateurs sont installés par défaut sur les smartphones et tablettes. En troisième position, nous retrouvons Samsung Internet avec 7,72 % des parts de marché.