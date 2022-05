Samsung Galaxy S21 : un modèle toujours intéressant malgré le Galaxy S22 !

D’une génération à l’autre, les smartphones haut de gamme évoluent très subtilement, principalement les modèles non Pro ou Ultra. C’est en effet le cas avec les smartphones Samsung. Si vous souhaitez acheter un nouveau modèle « Galaxy S », sachez en effet que les S21 et S22 présentent très peu de différences. De ce fait, la génération sortie en 2021 s’avère toujours intéressante, et surtout plus abordable, que la dernière dévoilée en février 2022. Découvrez dans notre article les différents éléments qui pourraient faire pencher la balance pour le Galaxy S21.

Un Samsung Galaxy S21 toujours intéressant à acheter !

Annoncé en janvier 2021, le Galaxy S21 est toujours un smartphone bien équipé pour 2022, malgré le lancement du Galaxy S22 en début d’année. En effet, très peu de changements différencient les deux modèles. Tout d’abord, le design est le même, tout comme l’écran AMOLED de 6,1 pouces Full HD+ avec un taux de rafraichissement adaptatif de 10 à 120 Hz ainsi qu’une définition de 2400 x 1080 pixels. Nous notons tout de même que la luminosité maximale est moins importante sur le S21 (1300 nits) par rapport au S22 (1500 nits), une différence notable uniquement en cas de forte exposition à la lumière en extérieur.

Au niveau de la puissance, le Galaxy S22 a droit à une puce Exynos 2200 gravée en 4 mm, contre un Exynos 2100 pour le S21. Ce changement justifie notamment une meilleure gestion de l’énergie pour le modèle le plus récent, mais pour des performances sensiblement équivalentes, même si elles sont logiquement supérieures sur le modèle le plus récent. En effet, la fréquence des cœurs de ces SoC est très proche, tout comme la configuration de ces derniers (octo-core avec un cœur très puissant, trois cœurs assez puissants et quatre cœurs économes en énergie).

Côté autonomie, le Galaxy S21 a une batterie plus importante que le Galaxy S22, 4 000 mAh contre 3 700 mAh. La puissance de charge est cependant la même : de la charge filaire 25, sans fil 15 W, et inversée de 4,5 W. La partie photo du S21 se veut toujours très bonne, notamment grâce à son capteur principal de 12 Mpx, son téléobjectif de 64 Mpx ainsi que son ultra grand-angle de 12 Mpx. Les avantages du S22 sont un capteur principal de 50 Mpx ainsi qu’un téléobjectif avec zoom optique 3x.

En conclusion, le Galaxy S21 est toujours une valeur sûre, un smartphone haut de gamme performant et bien équipé. La génération de Galaxy S22 est une belle évolution, et a d’ailleurs l’avantage d’être au même prix de lancement que le S21, soit 859 €. Cependant, le S21 a l’avantage d’être beaucoup plus abordable aujourd’hui, notamment sur les sites de revente de produits reconditionnés. Nous le trouvons par exemple sur Back Market à partir de 527 € dans sa version avec 128 Go de stockage interne.