Révolutionnaire : LG CLOiD™ simplifie la vie et apporte sérénité à la maison

LG frappe un grand coup au CES 2026 avec la présentation de son nouveau robot domestique intelligent, le LG CLOiD™. La marque sud-coréenne ambitionne de transformer notre quotidien grâce à cette innovation, conçue pour alléger les tâches ménagères et améliorer la vie à la maison. Présenté comme une avancée phare dans la maison connectée, ce robot s’inscrit dans la lignée des efforts de LG pour dominer le secteur de la robotique grand public.

Une nouvelle génération d’automatisation domestique

Imaginé pour interagir avec tout l’écosystème LG ThinQ™, le LG CLOiD™ promet de devenir l’assistant idéal du foyer moderne. Le robot, doté d’un système d’intelligence artificielle avancé, peut gérer une multitude de tâches : aller chercher une bouteille de lait dans le frigo, préparer un petit-déjeuner, lancer la lessive et même plier les vêtements après séchage. Ces démonstrations, dévoilées sur le stand LG, marquent un tournant vers une maison vraiment intelligente et automatisée.

Ainsi, le robot n’est plus un simple gadget, mais un acteur clé de l’organisation domestique. Le CLOiD™ apprend les habitudes des utilisateurs et s’adapte à leur style de vie, rendant chaque geste plus simple et plus intuitif. Grâce à sa capacité à piloter tous les équipements connectés de la marque, le quotidien des utilisateurs gagne en sérénité.

Un design conçu pour la vie réelle

Le robot se distingue par son format pratique : une tête dotée de caméras, d’écrans et de capteurs, un torse inclinable équipé de deux bras articulés, et une base roulante pour se déplacer sans effort dans toute la maison. De plus, ses bras, étonnamment agiles, offrent sept degrés de liberté, tandis que ses mains à cinq doigts motorisés réalisent des manipulations de précision. Ainsi, que vous soyez dans la cuisine, la buanderie ou le salon, LG CLOiD™ sait gérer chaque environnement avec efficacité et sécurité.

La tête du robot fait aussi office de hub intelligent. Elle centralise la communication avec l’utilisateur et pilote tous les appareils connectés en utilisant une IA vocale générative. Plus qu’un simple exécutant, c’est un véritable partenaire domestique qui anticipe et exécute vos besoins du quotidien.

Une intelligence visuelle et physique de pointe

LG mise également sur une technologie d’IA physique basée sur la vision. Grâce à ses modèles VLM (interprétation d’images) et VLA (passage des commandes à l’action concrète), CLOiD™ comprend ce qu’il voit et exécute des gestes adaptés à chaque tâche. Il s’intègre ainsi parfaitement à l’écosystème ThinQ™ et au hub central ThinQ ON, orchestrant toute la domotique de la maison.

En parallèle, LG dévoile la gamme Actuator AXIUM™, essentielle à l’agilité et la performance des robots de la marque, ouvrant la voie à de futures générations d’appareils robotisés.

Le pari de LG ? Offrir la maison de demain, réellement animée par l’intelligence artificielle. Rendez-vous au CES 2026 pour découvrir cette vision en action. Et vous, seriez-vous prêt à confier votre quotidien à un robot domestique ? Dites-le-nous dans les commentaires ou partagez cet article sur vos réseaux !