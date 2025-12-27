Actualités

Claude s’invite dans Chrome : le plugin est désormais ouvert à tous les abonnés payants

il y a 5 minutesDernière mise à jour: 25 décembre 2025
chatbot claude

L’entreprise Anthropic vient d’annoncer une évolution majeure pour son assistant intelligent Claude. Jusqu’ici réservé aux abonnés de l’offre Max à 200 dollars par mois, le plugin Chrome est désormais accessible à l’ensemble des utilisateurs disposant d’un abonnement payant. Cette extension permet d’intégrer Claude directement dans le navigateur et de lui confier des actions complexes en ligne.

Un accès simplifié à Claude dans le navigateur Chrome

Avec ce plugin, Claude devient un véritable compagnon numérique capable d’interagir avec les sites web. L’IA peut remplir des formulaires, gérer des emails ou encore organiser un calendrier sans que l’utilisateur ait besoin de quitter son navigateur. Cette intégration rend l’assistant plus pratique et accessible, en offrant une continuité d’usage entre les différentes plateformes.

Anthropic souligne que l’objectif est de rendre l’IA utile au quotidien, en réduisant les tâches répétitives et en facilitant la navigation. Le plugin Chrome agit comme une passerelle directe vers Claude. Cela permet aux utilisateurs de bénéficier de ses capacités avancées sans passer par une interface dédiée.

Des fonctionnalités avancées pour automatiser les workflows

Au-delà des actions simples, Claude peut exécuter des workflows complexes à partir d’une seule instruction. En effet, l’IA est capable de suivre plusieurs étapes, comme remplir un formulaire, envoyer un email de confirmation et mettre à jour un agenda. Cette polyvalence ouvre la voie à une automatisation plus poussée des tâches professionnelles et personnelles.

Le plugin intègre également Claude Code, l’outil de développement d’Anthropic. Les utilisateurs peuvent enregistrer une séquence d’actions et « enseigner » à Claude comment reproduire ces tâches. Cette fonction permet ainsi à l’assistant d’apprendre et de s’adapter aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.

