Depuis 2023, Bitzee est le jouet interactif que les 5-10 ans s’arrachent. Développé par Spin Master, une entreprise Canadienne, il propose une expérience interactive aux jeunes enfants et rappelle aux plus anciens le Tamagotchi. L’idée de pouvoir toucher et interagir avec des animaux de manière assez réaliste est séduisante. En août 2024, les personnages Disney viennent s’ajouter à ces nouveaux compagnons dans le Bitzee Disney. Avec son prix de 34,99 euros, il se retrouvera sûrement sous beaucoup de sapins de Noël.

Design et ergonomie du Bitzee Disney

Tout d’abord, dès l’ouverture du package, nous constatons que le Bitzee Disney est petit et compact. Il paraît également robuste. Son design mignon et familier est assez séduisant et attire le regard des enfants. Le jeu est vendu avec un mode d’emploi, un manuel d’utilisation et les 3 piles AA sont déjà integrées dans le boitier.

Esthétique Disney : Le Bitzee reprend les codes esthétiques de l’univers Disney. Les formes arrondies, les couleurs vives et les détails soignés évoquent immédiatement l’univers enchanté des personnages.

Le format est adapté à la prise en main, le Bitzee est conçu pour être tenu confortablement dans les petites mains, favorisant ainsi l’immersion dans le jeu. Petit bémol, pour bien voir le personnage en entier, il faut vraiment incliner le boitier.

Fonctionnement et fonctionnalités :

Le Bitzee Disney propose 30 personnages Disney différents à collectionner, allant des classiques comme Mickey et Simba aux plus récents comme Nemo et Flash McQueen. Chaque personnage a ses propres animations et réactions.

Pour la première utilisation, il suffit de suivre le mode d’emploi pour étalonner l’appareil. Ensuite, tout est très instinctif et nous pouvons commencer à jouer.

Le mode d’emploi et tous les personnages sont vendus avec le Bitzee Disney, mais peut également être retrouvé en flashant le QR Code sous le boitier.

L’interaction se fait par le biais d’une surface tactile, une sorte de petite languette qui bouge très vite. En appuyant dessus celle-ci, mais aussi en touchant, en inclinant ou en secouant l’appareil, nous pouvons interagir avec un personnage virtuel. Ces interactions permettent de :

Nourrir son Bitzee

son Bitzee Jouer avec lui

avec lui Lui faire des câlins , caresser

, caresser Débloquer de nouveaux personnages en remplissant un compteur d’étoiles.

Chaque interaction déclenche des animations et des sons, rendant l’expérience plus immersive. Le Bitzee réagit également à nos actions avec des expressions faciales et des sons mignons. Le déblocage des personnages se fait rapidement.

Malgré la variété des interactions, le gameplay peut devenir répétitif à la longue, surtout une fois que l’enfant a débloqué la plupart des personnages.

Les réglages sont classiques et faciles d’utilisation :

Ajustement de l’écran

Réglage du volume

Réinitialisation

Conclusion :

Le Bitzee Disney est un bon choix pour un cadeau, surtout pour les enfants de 5 à 10 ans fans de Disney. Il offre une expérience interactive amusante et engageante, même si le gameplay peut devenir répétitif à la longue. Si votre enfant aime collectionner et interagir avec des personnages virtuels, le Bitzee Disney, au prix de 29,99 euros, pourrait bien être le compagnon idéal.

