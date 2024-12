UNIUNI : Une IA qui sécurise et modernise les toilettes publiques – Interview CES 2025

Dans un monde où la gestion des espaces publics soulève des défis majeurs, UNIUNI, une startup sud-coréenne, se démarque avec une solution révolutionnaire. Entre problèmes de sécurité, accessibilité insuffisante et protection de la vie privée, l’entreprise propose SAVY Accessible Restroom, un dispositif intelligent qui redéfinit l’usage des espaces publics. Grâce à une technologie d’intelligence artificielle non intrusive, UNIUNI vise à rendre les lieux publics plus sûrs et accessibles, tout en respectant la confidentialité des utilisateurs. Alors que la startup se prépare à briller au CES 2025, découvrons comment son innovation pourrait transformer nos espaces du quotidien.

UNIUNI et SAVY Accessible Restroom : Une réponse à des défis universels

Créée en 2020, la startup sud-coréenne UNIUNI s’est donnée pour mission de rendre les espaces publics plus sûrs et accessibles, sans compromettre la vie privée des utilisateurs. Avec leur produit phare, SAVY Accessible Restroom, l’entreprise cible trois problèmes majeurs : l’insuffisance d’accessibilité, l’impossibilité de surveiller efficacement les espaces privés et les inquiétudes liées aux dispositifs intrusifs comme les caméras.

Le produit SAVY se distingue par son approche unique. Contrairement aux caméras classiques, il utilise une intelligence artificielle qui analyse la profondeur, la température et les comportements anormaux pour détecter les situations d’urgence, tout en préservant l’anonymat des individus. Cette solution non intrusive garantit une meilleure gestion des espaces, qu’il s’agisse de lieux publics très fréquentés ou de bâtiments spécialisés comme les hôpitaux ou les musées.

Comme l’explique Daria, Responsable Communication Internationale d’UNIUNI :

« Nous voulions créer une solution qui réponde non seulement aux besoins des utilisateurs, mais aussi à leurs attentes en matière de respect de la vie privée. »

En Corée du Sud, plus de 500 unités SAVY sont déjà installées dans des lieux stratégiques comme les hôpitaux, universités et bureaux administratifs, prouvant l’efficacité et l’utilité de cette innovation.

Technologie et fonctionnement : Une innovation sans caméras

Le cœur de SAVY Accessible Restroom repose sur une technologie d’intelligence artificielle de pointe, pensée pour offrir sécurité et accessibilité sans compromettre la vie privée. Installé discrètement au plafond, le dispositif analyse la profondeur, la température et les comportements pour identifier d’éventuelles anomalies comme une chute ou des mouvements inhabituels. En cas de problème, une alerte est immédiatement envoyée aux gestionnaires de l’espace ou aux secours.

Contrairement aux caméras traditionnelles souvent perçues comme intrusives, SAVY ne capte ni visages ni données personnelles. Daria précise :

« Notre technologie génère uniquement une image simplifiée du corps en mouvement. Cela rassure les utilisateurs tout en garantissant une surveillance efficace. »

Pour dissiper les craintes liées à la confidentialité, UNIUNI a également mis en place des affichages clairs sur les portes des toilettes, expliquant que SAVY n’est pas une caméra. Cette transparence a été bien accueillie par les utilisateurs, comme l’indiquent les retours positifs des hôpitaux qui constatent une meilleure réactivité en cas d’urgence.

Le système est également conçu pour s’intégrer facilement. Daria explique :

« Notre appareil est compact, facile à installer et peut fonctionner 24/7 grâce à une connexion internet fournie par nos partenaires télécoms. »

Cette simplicité et cette efficacité font de SAVY une solution polyvalente, adaptée à divers environnements publics et privés.

Expansion et ambitions : De la Corée au reste du Monde

UNIUNI ne se contente pas de conquérir le marché sud-coréen avec SAVY Accessible Restroom. Forte de ses 500 installations domestiques, la startup s’apprête à explorer de nouveaux horizons. À travers des partenariats stratégiques avec des géants des télécommunications comme D’Live, UNIUNI assure une distribution fluide et une connectivité optimale pour son dispositif. Daria explique :

« Grâce à nos partenaires, nous avons déjà déployé notre solution dans des espaces comme les hôpitaux, musées et bureaux. Et nous ne comptons pas nous arrêter là. »

L’expansion internationale est au cœur de leur stratégie. Des pilotes sont actuellement en cours au Japon et en Malaisie, tandis que des discussions s’ouvrent pour pénétrer le marché européen et américain. L’objectif est clair : faire de SAVY une référence mondiale en matière de gestion sécurisée et accessible des espaces publics. Daria précise :

« Nous voulons montrer au CES 2025 que notre technologie peut répondre aux besoins globaux, notamment dans des marchés comme le Moyen-Orient, où la sécurité des espaces publics est une priorité. »

Outre la conquête de nouveaux marchés, UNIUNI travaille à l’amélioration continue de sa technologie. En ajoutant régulièrement de nouveaux comportements à détecter et en peaufinant le design de SAVY, l’entreprise s’assure de rester en tête de l’innovation.

« L’IA n’est pas seulement une solution technologique pour nous, c’est une mission : rendre les espaces publics plus sûrs et accessibles pour tous. »

Questions-Réponses : L’interview avec Daria, Responsable Communication Internationale UNIUNI

Pour mieux comprendre l’impact et les ambitions de SAVY Accessible Restroom, nous avons discuté avec Daria, Responsable Communication Internationale chez UNIUNI. Voici quelques extraits marquants de notre entretien.

Pourquoi SAVY Accessible Restroom est-il essentiel aujourd’hui ?

Daria :

« En Corée, les espaces publics comme les toilettes sont souvent sujets à des problèmes de sécurité, notamment liés à des incidents d’enregistrements illégaux. Notre CEO, elle-même très sensibilisée à ces enjeux, a voulu proposer une solution qui protège les usagers tout en respectant leur vie privée. Ce besoin s’est élargi pour inclure l’accessibilité et la gestion des urgences dans ces espaces. »

Qu’en disent les utilisateurs et gestionnaires d’espaces ?

Léo :

« Quel type de retour avez-vous eu, notamment des usagers dans les lieux où SAVY est installé ? »

Daria :

« Dans les hôpitaux où nous avons déployé SAVY, les équipes constatent une meilleure réactivité face aux urgences, ce qui peut sauver des vies. Concernant les usagers, nous avons pris des précautions pour éviter toute inquiétude, comme des affiches indiquant que SAVY n’est pas une caméra. Les retours sont globalement très positifs. »

Léo :

« Et pour les entreprises ou hôtels ? Les réactions sont-elles similaires ? »

Daria :

« Les gestionnaires voient en SAVY un outil efficace pour surveiller sans porter atteinte à la vie privée, mais nous devons encore sensibiliser certains secteurs. En revanche, ils apprécient la simplicité d’installation et le faible coût d’entretien. »

Quelle vision pour l’avenir ?

Léo :

« Où voyez-vous UNIUNI dans quelques années ? »

Daria :

« Notre objectif est d’étendre SAVY à un maximum d’espaces publics dans le monde entier, tout en continuant à perfectionner notre technologie. Nous souhaitons aussi explorer d’autres secteurs comme le tourisme, car la sécurité et l’accessibilité sont essentielles pour accueillir les visiteurs dans des lieux très fréquentés. »

Conclusion : UNIUNI, pionnier de la sécurité moderne

Avec SAVY Accessible Restroom, UNIUNI propose bien plus qu’une simple solution technologique : c’est une réponse concrète aux enjeux modernes de sécurité et d’accessibilité dans les espaces publics. En combinant intelligence artificielle et respect de la vie privée, la startup sud-coréenne réussit à se positionner comme un acteur innovant et engagé.

Alors qu’elle prépare son déploiement mondial, UNIUNI reste fidèle à sa mission : rendre les espaces publics plus sûrs, accessibles et respectueux des besoins de chacun. Sa participation au CES 2025 marque une étape décisive dans cette ambition, avec l’espoir de nouer des partenariats internationaux et de renforcer sa présence sur des marchés clés.

En repensant la gestion des espaces publics avec des technologies non intrusives, UNIUNI ouvre la voie à un futur où innovation et valeurs humaines se rencontrent pour le bien commun. Une initiative inspirante qui prouve que l’intelligence artificielle peut être au service de tous, en toute discrétion.