MOVA : Performances et confort à la maison grâce à sa nouvelle gamme de produit !

Berlin, le 10 avril 2025 – À l’occasion de son grand événement européen à Berlin, la jeune marque MOVA a marqué les esprits en dévoilant une nouvelle gamme de produits révolutionnaires destinés à transformer le quotidien domestique. En moins de deux ans d’existence, la société s’impose déjà comme un acteur incontournable dans l’univers du smart home. Elle allie performance, design, intelligence artificielle et confort d’utilisation.

La marque a présenté trois produits phares qui incarnent cette philosophie : le V50 Ultra Complete, le Z50 Ultra Robot Vacuum, et le X4 Pro Wet Dry Vacuum Cleaner. Ces appareils ne se contentent pas de nettoyer. Ils comprennent, s’adaptent, apprennent et prennent soin des intérieurs comme jamais auparavant.

Mova V50 Ultra Complete : l’aspirateur-laveur tout-en-un le plus avancé

Conçu comme le fleuron de la gamme, le V50 Ultra Complete concentre l’ensemble des technologies développées par MOVA. Pensé pour les foyers modernes et animés – notamment ceux avec enfants et animaux –, ce robot intelligent combine aspiration puissante, lavage thermique, gestion fine des espaces et interactions intuitives.

Nettoyage thermique et choix des solutions

Son système exclusif DuoSolution™ permet de laver les sols à 50°C. C’est une température idéale pour dissoudre les taches grasses, alimentaires ou organiques. L’utilisateur peut choisir entre deux types de solutions : une généraliste pour un usage quotidien, et une spéciale anti-odeurs pour neutraliser les effluves liés aux animaux.

Navigation intelligente et franchissement d’obstacles

Grâce à la FlexiRise™ Navigation, un capteur DToF se déploie pour scanner l’environnement à 360°. Puis, il se rétracte automatiquement pour que le robot puisse passer sous les meubles les plus bas (à partir de 89,5 mm de hauteur). Quant au système StepMaster™, il élève le châssis pour franchir des obstacles jusqu’à 6 cm sans encombre.

Aspiration record et autonomie renforcée

Le moteur TurboForce7 génère une puissance impressionnante de 24 000 Pa, tout en restant économe et silencieux. Combiné à un système de filtration HEPA autonettoyant et un triple mécanisme anti-enchevêtrement, il promet un nettoyage sans interruption. Cela s’avère idéal pour les foyers avec de longs cheveux ou des animaux à poils.

Entretien automatique et soins pour les animaux

Là où MOVA se démarque encore, c’est dans l’attention portée à l’entretien automatique. Le système OmniDry™ sèche à la fois la boîte à poussière, le sac et la serpillière avec de l’air chaud à 60°C. Ceci élimine les odeurs et les risques de moisissure.

Côté « pet friendly », le V50 Ultra propose des fonctionnalités inédites : nettoyage des zones animales, reconnaissance des déjections, monitoring à distance, et même création automatique de vlogs animaliers. C’est une première dans le domaine.

Mova Z50 Ultra : un robot autonome qui lave vraiment à l’eau chaude

Le Z50 Ultra s’adresse aux utilisateurs qui veulent le meilleur de la technologie robotique sans compromis sur l’hygiène. C’est le premier robot au monde à intégrer un système de lavage à eau chaude en circulation continue.

HydroSync™ : lavage actif et hygiénique

Avec sa technologie HydroSync™, le Z50 pulvérise de l’eau à 36°C en continu sur la serpillière. Pendant ce temps, l’eau usée est simultanément aspirée. Le résultat : une serpillière toujours propre, une pression de 18 N pour frotter activement et une propreté irréprochable même sur les zones à fort trafic.

Triple intelligence embarquée

La force du Z50 réside également dans sa coordination entre trois modules intelligents : AI Binoculaire pour la vision spatiale, AI de navigation embarquée pour le déplacement, et AI de la station de base pour les réglages de nettoyage. Ces trois cerveaux communiquent en temps réel. Ils ajustent les stratégies selon la saleté détectée, les surfaces rencontrées et le niveau d’usure des consommables.

Aspiration puissante et nettoyage modulaire

Avec ses 19 000 Pa d’aspiration et un moteur tournant à 80 000 tours/minute, il n’a rien à envier aux meilleurs aspirateurs manuels. Le système 4-Stage CleanLift™ permet de relever ou abaisser automatiquement les différentes brosses selon les besoins. Cela garantit une efficacité optimisée pour chaque type de sol.

Mova X4 Pro : le nettoyage à l’eau bouillante pour une hygiène extrême

Le X4 Pro Wet Dry Vacuum Cleaner combine le confort d’un aspirateur-balai sans fil à la puissance d’un nettoyeur à vapeur. C’est le premier appareil du marché à intégrer un système de pulvérisation à 80°C, baptisé SpotHeat™.

L’arme ultime contre les taches tenaces

Grâce à son jet d’eau très chaude, le X4 Pro élimine instantanément les taches de graisse, café ou nourriture séchée. MOVA annonce une efficacité 10 fois supérieure à celle du nettoyage à l’eau froide. Le tout sans endommager les surfaces, même sensibles.

Design ergonomique et plat

Avec sa capacité à s’allonger à 180° sans perte de puissance (20 000 Pa), l’appareil glisse sous les lits et les canapés bas. Sa brosse lumineuse éclaire les zones sombres pour détecter poussières et débris invisibles à l’œil nu.

Hygiène maximale et séchage intelligent

La stérilisation à 100°C des rouleaux élimine 99,99 % des bactéries. Le séchage à 90°C peut être silencieux ou rapide selon les besoins. La technologie Tangle-Free™ empêche l’accumulation de cheveux, limitant les interruptions et les nettoyages manuels.

Promotions de lancement : une opportunité à saisir

Pour marquer le coup, MOVA propose des offres exceptionnelles sur ses trois produits :

X4 Pro : disponible immédiatement à 599 € . Profitez de 100 € de remise jusqu’au 23 avril, plus un sèche-cheveux MOVA Turbo offert (valeur 39 €, uniquement pour la France et l’Allemagne).

: disponible immédiatement à . Profitez de jusqu’au 23 avril, plus un (valeur 39 €, uniquement pour la France et l’Allemagne). V50 Ultra Complete : en vente dès le 24 avril à 1399 € . Obtenez 100 € de réduction et un kit d’entretien gratuit d’un an .

: en vente dès le à . Obtenez et un . Z50 Ultra : disponible à partir du 30 avril à 1199 €, avec une remise de 200 € jusqu’au 13 mai.

Tous les produits sont couverts par une garantie de 3 ans. Cela gage de la confiance que MOVA accorde à la durabilité de ses innovations.

MOVA : un futur où la technologie rime avec bien-être

Née en 2024, la marque MOVA incarne la nouvelle génération du foyer intelligent. Elle conçoit des appareils qui s’intègrent naturellement à la vie quotidienne. De plus, elle allège les tâches les plus pénibles. Grâce à l’intelligence artificielle, à des matériaux durables et à un design orienté utilisateur, MOVA s’impose comme un acteur visionnaire. Elle est prête à redéfinir le confort domestique.

En moins d’un an, MOVA a déjà conquis le marché chinois et amorce maintenant son expansion européenne. Son credo est simple : la technologie doit libérer du temps, pas en consommer.