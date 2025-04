Chigee innove avec l’AIO-6 : connectivité et sécurité maximales

CHIGEE, spécialiste des innovations pour motos, lance l’AIO-6 sur Kickstarter. Avec ce lancement, ce nouvel écran intelligent offre une personnalisation avancée. Grâce à sa connectivité et à ses caractéristiques modernes, il vise à transformer l’expérience de conduite. Ainsi, voici un aperçu des principales caractéristiques de ce dispositif révolutionnaire.

Caractéristiques personnalisables de l’AIO-6

L’AIO-6 impressionne avec son écran lumineux de six pouces, offrant une luminosité de 2 300 nits, idéal pour toutes les conditions. Le système est conçu pour une installation facile avec une variété d’options de montage. Ces options incluent les fixations pour différents types de guidons, permettant une utilisation sans contrainte. Les utilisateurs bénéficient également de la compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto, leur offrant un accès direct à la musique, aux appels et messages.

Connectivité et intégration avancées

Grâce à une connectivité 4G intégrée, l’AIO-6 offre des fonctionnalités avancées comme le suivi en direct et les alertes SOS. Les utilisateurs peuvent surveiller leurs trajets via l’application CHIGEE GO. Les caméras en option à l’avant et à l’arrière enregistrent en qualité 1080P avec données GPS. L’intégration avec Insta360 Ace Pro 2 permet des enregistrements parfaits. Ces fonctionnalités assurent une sécurité accrue et une capture efficace de chaque instant de conduite.

Sécurité renforcée avec les nouvelles fonctions

L’AIO-6 n’oublie pas la sécurité avec des innovations comme la détection des angles morts activée par IA. Ce système avertit visuellement et auditivement des dangers potentiels. De plus, la durabilité certifiée IPX9K garantit une résistance aux intempéries. Ainsi, les motards peuvent compter sur un dispositif fiable en toutes balades.

L’AIO-6 se présente comme une évolution majeure pour les motards. En investissant dès maintenant sur Kickstarter, ils bénéficient d’exclusivités et de prix avantageux. L’initiative de CHIGEE promet de redéfinir la conduite des motos avec sécurité, connectivité et innovation au premier plan.

