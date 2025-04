RoboUP lance une nouvelle gamme de robot tondeuse

RoboUP, spécialiste des solutions de tonte intelligentes, dévoile officiellement sa nouvelle série TM01 pour 2025, composée du T1200 Pro 2025 et du T600 2025. Ces deux modèles marquent une avancée majeure dans l’univers de l’entretien de pelouse grâce à des fonctionnalités intelligentes, une prise en main simplifiée et une capacité de tonte au plus près des bordures. L’événement de lancement est désormais en ligne, accompagné d’offres exclusives allant jusqu’à 444 $ de réduction.

Pour tout découvrir, il suffit de visionner le livestream officiel ici : Regarder le lancement RoboUP en direct.

Une tondeuse pensée avec et pour les utilisateurs

Avant de mettre le T1200 Pro 2025 sur le marché, RoboUP a mené l’une de ses campagnes de tests les plus approfondies. Plus de 100 familles européennes ont été interrogées, près de 400 retours clients ont été analysés, et les avis de médias spécialisés ainsi que d’influenceurs ont été intégrés dans la conception finale du produit. Cette démarche garantit une tondeuse robot vraiment adaptée aux attentes réelles des utilisateurs.

La promesse de RoboUP pour cette nouvelle génération est claire : “Always On Target, Boundary Wire-Free” — une tonte précise, sans fil périmétrique, avec une navigation intelligente gérée entièrement via une application mobile.

Une carte dans la poche et des bordures impeccables

Grâce à une application encore plus intuitive, les utilisateurs peuvent facilement définir les zones de tonte, modifier les cartes ou encore planifier les tâches en quelques clics, le tout sans aucune installation de câbles. Pensée pour les bricoleurs comme pour les novices, l’interface offre une personnalisation rapide et simple.

Mais l’innovation la plus marquante reste la fonction “Ride-on-Edge”, qui permet à la tondeuse de chevaucher légèrement les bordures plates comme les dalles ou les pierres, garantissant une tonte parfaite jusqu’au bout. Contrairement aux technologies Cut-to-Edge traditionnelles, souvent imprécises, celle-ci élimine la bande d’herbe laissée habituellement non tondue.

Sécurité, silence et écologie

Outre la qualité de coupe, RoboUP mise sur une utilisation sereine et responsable :

Détection instantanée des enfants et animaux : pour plus de sécurité, la tondeuse interrompt son fonctionnement en cas de présence humaine ou animale.

Couverture totale du jardin : aucun coin n’est oublié grâce à un système intelligent de navigation.

Gestion multi-zones illimitée : idéale pour les jardins complexes ou segmentés.

Tonte silencieuse et naturelle : les déchets de tonte agissent comme engrais naturel, favorisant un gazon plus sain.

Des offres limitées et un lancement à ne pas manquer

Disponible dès maintenant sur la boutique officielle RoboUP et sur Amazon, la série TM01 2025 bénéficie d’offres exclusives valables jusqu’au 16 mai 2025 :

T1200 Pro 2025 : 1 146 $ (économisez 402 $)

T1200 Pro 2025 + Garage : 1 263 $ (économisez 444 $)

T1200 Pro 2025 + Mât mural RTK : 1 175 $ (économisez 412 $)

Les premiers acheteurs pourront également profiter d’avantages spéciaux et participer à un grand tirage au sort pour tenter de gagner une tondeuse gratuite.

Pour plus d’informations techniques ou découvrir la gamme en vidéo, suivez l’événement en ligne dès maintenant sur YouTube : Regarder le livestream officiel.