Leak : The Elder Scrolls 4 Oblivion revient bel et bien en version Remaster !

Depuis quelques mois, des rumeurs circulent à propos d’un éventuel remake ou remaster de The Elder Scrolls IV : Oblivion. Bien sûr, Bethesda n’a dévoilé aucune annonce à propos de ce projet, si bien que quelques sceptiques restent incrédules quant à son existence. Mais les grosses fuites d’hier confirment bel et bien le retour The Elder Scrolls IV : Oblivion, cette fois sous forme de remaster. On a même sa date de sortie présumée, et spoiler : c’est pour très bientôt.

The Elder Scrolls IV : Oblivion Remastered, des images qui parlent d’elles-mêmes

Les fans de Bethesda ont aujourd’hui de quoi se réjouir, car la licence The Elder Scrolls est de retour ! Dans la journée du 15 avril dernier, des internautes ont découvert une liste de fichiers téléchargés accidentellement sur le site du développeur Virtuos. Et parmi eux se trouvaient des captures d’écran de ce qui semble être une version remastérisée d’Oblivion, avec des noms de fichiers comprenant “elder-scrolls-iv” et “oblivion”. Il y avait même des illustrations clés du jeu, intitulées “The Elder Scrolls IV : Oblivion Remastered”.

Et, même si Virtuos a déjà pris le soin d’effacer les images sur son site, il était trop tard : rien ne disparaît d’internet. Vous pouvez admirer les captures d’écran dans le tweet ci-dessous :

The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered pics found on developer Virtuous website https://t.co/k7D10duibJ pic.twitter.com/47aWptFCVA — Wario64 (@Wario64) April 15, 2025

Mais le leak ne s’arrête pas là. Le même jour que la fuite de Virtuos, Ser_Raven18 dévoile sur son compte X une conversation qu’il a eue avec l’assistance Xbox. Lorsqu’il a demandé quand The Elder Scrolls IV : Oblivion Remastered sera disponible en cloud gaming, le bot de l’assistance a répondu qu’il sortirait le 21 avril 2025. Il serait également disponible en en Day One sur le Xbox Game Pass. Certes, ce n’est qu’une réponse de bot, mais cela stipule que la sortie du jeu est imminente. Beaucoup pensent que, s’il ne sort pas à cette date, il serait disponible le 22 avril après l’événement Elder Scrolls Online.

La rumeur se confirme donc de plus en plus : le fameux action-RPG de 2006 revient en version remaster. Tous les DLC du jeu original seraient également disponibles sur le Xbox Game Pass à sa sortie. Cela signifie que les abonnés pourront jouer à l’édition Deluxe annoncée par les images de Virtuos Games.

Histoire à suivre !