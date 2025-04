Test – Clavier Epomaker Magcore 87 : Idéal pour les gamers et professionnels

Dans un marché des claviers mécaniques de plus en plus saturé, chaque fabricant tente d’innover pour se démarquer. C’est le cas d’Epomaker avec son Magcore 87, un clavier mécanique au format TKL (Tenkeyless) qui mise sur une combinaison de design haut de gamme, technologie d’interrupteurs inductifs et performance extrême. Proposé à 199,99 $, ce modèle s’adresse clairement aux passionnés de frappe, aux gamers compétitifs et aux professionnels du clavier exigeants.

Dans ce test détaillé, nous avons passé en revue ses matériaux, performances, ergonomie, personnalisation et rapport qualité-prix.

Un design sobre et massif

Le Magcore 87 impressionne dès le déballage par son apparence solide et minimaliste. Le format TKL est bien équilibré, supprimant le pavé numérique tout en conservant les touches essentielles pour la productivité et le jeu. Le châssis est fabriqué en aluminium, avec une plaque supérieure anodisée élégante, conférant au clavier un aspect professionnel et une robustesse très appréciable.

Avec ses 2 kg sur la balance et ses dimensions de 357 × 136 × 40 mm, ce clavier est un véritable poids lourd. Cette masse a un avantage : il ne bouge pas d’un millimètre sur le bureau, même lors de sessions de jeu intenses. En revanche, cela le rend peu adapté à un usage nomade.

Une frappe douce grâce à une structure gasket-mount

Sous le capot, Epomaker a intégré une architecture gasket-mount, c’est-à-dire une structure dans laquelle la plaque de maintien des switches est suspendue entre deux couches de mousse. Cette conception améliore considérablement le confort de frappe en absorbant les vibrations et en réduisant le bruit.

Le clavier contient une mousse sandwich en silicone, une couche IXPE au niveau des touches et une mousse EVA de fond. Cette combinaison donne une frappe très feutrée et douce, sans effet de résonance métallique souvent présent sur des claviers mal isolés.

Le retour tactile est agréable, sans être sec ou trop ferme, et la réponse est parfaitement linéaire. C’est une sensation de frappe haut de gamme, proche de certains claviers customs bien plus chers.

Des interrupteurs inductifs nouvelle génération

Le véritable atout du Magcore 87 réside dans ses interrupteurs inductifs Kaih Box. Contrairement aux interrupteurs mécaniques classiques, ils fonctionnent sans contact électrique direct, détectant les mouvements via un capteur inductif.

Résultat ? Moins d’usure, une longévité estimée à plus de 100 millions d’activations, et une précision chirurgicale.

Les interrupteurs fournis (linéaires) ont une force d’activation de 35 ±10gf, avec une course totale de 3,5 mm. La sensation est très fluide, avec un point d’activation précis mais sans à-coup.

De plus, le clavier est hot-swappable, mais uniquement avec d’autres interrupteurs inductifs. Cela limite un peu la personnalisation, car il n’est pas compatible avec les switches MX traditionnels.

Un monstre de performance : 8000 Hz de taux de sondage

Pour les joueurs exigeants, le Magcore 87 affiche une fiche technique impressionnante. Grâce à son taux de polling de 8000 Hz, il scanne l’état des touches toutes les 0,125 millisecondes, soit 8 fois plus rapidement qu’un clavier standard à 1000 Hz. À l’usage, la différence se sent surtout en jeu, notamment sur les FPS compétitifs.

Le temps de latence est réduit au minimum, et chaque pression est détectée de manière instantanée. Ce clavier s’adresse clairement aux joueurs eSport ou à ceux qui veulent tirer le meilleur de leur équipement.

Rétroéclairage RGB personnalisable du Magcore 87

Le Magcore 87 est également un clavier esthétique. Il dispose d’un rétroéclairage RGB complet, avec des LED orientées vers le sud, permettant une diffusion homogène même avec des keycaps opaques. Les effets lumineux sont nombreux (vague, spirale, réactif, etc.) et entièrement personnalisables via le logiciel Epomaker.

Les keycaps en PBT double-shot au profil Cherry sont d’excellente qualité. Le revêtement est texturé, très agréable au toucher, et les lettres ne s’effaceront jamais, même après des années d’utilisation.

Expérience logicielle et compatibilité

Le clavier fonctionne en filaire via un câble USB-C détachable. Il est plug-and-play, mais pour exploiter pleinement ses possibilités (notamment les macros, la personnalisation RGB ou les mises à jour firmware), il faut utiliser le logiciel Epomaker. Ce dernier est sobre, assez clair, même si on aurait aimé une interface plus moderne.

Le Magcore 87 est compatible Windows et macOS, avec des raccourcis clavier pour adapter le mapping selon l’OS utilisé.

Contenu de la boîte du Magcore 8

Dans la boîte, Epomaker fournit :

le clavier lui-même,

un câble USB-C tressé ,

, un extracteur de keycaps ,

, trois switches de rechange ,

, et un manuel d’utilisation multilingue.

Le packaging est soigné, à la hauteur du positionnement premium du produit.

Verdict : pour qui est fait le Magcore 87 ?

Le Epomaker Magcore 87 est un clavier impressionnant à bien des égards. Il combine qualité de fabrication irréprochable, technologie de frappe moderne, et performances extrêmes. Son tarif élevé (199,99 $) le réserve à un public averti, mais il justifie chaque euro dépensé.

Ce clavier est particulièrement recommandé pour :

les joueurs compétitifs , notamment sur FPS ou MOBA,

, notamment sur FPS ou MOBA, les utilisateurs professionnels qui écrivent beaucoup,

qui écrivent beaucoup, les enthousiastes de custom keyboards à la recherche d’une base solide.

Ses rares défauts sont une absence de connectivité sans fil, un poids important et une compatibilité limitée avec les switches standards.

Le Magcore 87 est un clavier de niche, mais d’une exécution exemplaire. Si vous cherchez un périphérique fiable, rapide et agréable à utiliser, avec une touche d’exclusivité, c’est un choix à considérer sérieusement.