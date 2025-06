LONGi HIBC : une percée impressionnante vers les modules 700 W

LONGi surprend le monde du solaire au salon SNEC 2025. La marque présente la nouvelle technologie HIBC et un module photovoltaïque record de 700 W. Cette innovation marque un tournant pour l’énergie solaire et promet une efficacité jamais vue. Découvrons ensemble les nouveautés marquantes de cette conférence.

La technologie HIBC de LONGi : un bond vers 700 W et 26 % de rendement

La technologie HIBC (Hybrid Interdigitated Back-Contact) repose sur une avancée majeure. Elle combine le meilleur du HJT et du BC. Cela permet d’atteindre un rendement proche de 26 % sur des modules produits en série. Avec une découpe standard (2 382 mm × 1 134 mm), ce nouveau module délivre plus de 700 W. LONGi établit ainsi un nouveau record pour les modules photovoltaïques industriels. Fin 2024, cette technologie avait déjà obtenu la certification de l’Institut allemand ISFH, avec un rendement de conversion de 27,81 %.

Densité de puissance inégalée : nouveau standard pour le photovoltaïque

Le module HIBC se distingue par une densité de puissance de 259 W/m². Ce chiffre surpasse tous les standards actuels du marché. LONGi casse la logique des grandes surfaces pour atteindre plus de puissance. Ici, le module occupe moins d’espace que ses concurrents, mais il fournit plus d’électricité par mètre carré. Cette densité répond aux nouveaux enjeux du secteur : optimiser l’espace et augmenter la valeur des installations solaires, notamment pour les toits et zones limitées. Cette technologie améliore aussi la fiabilité en production de masse, tout en offrant une qualité constante.

LONGi construit un écosystème mondial autour de la technologie BC

LONGi ne s’arrête pas à l’innovation technique. Depuis 2023, la marque bâtit un écosystème BC international. Elle collabore déjà avec 191 partenaires mondiaux. Cela couvre sept domaines majeurs, dont les modules, l’énergie hydrogène et la biomasse. LONGi vise à fédérer industriels et chercheurs via la plateforme STAR Innovation. Ce dispositif accélère la diffusion de la nouvelle technologie et garantit des revenus solides pour tous les membres. La marque souhaite aussi développer le savoir-faire autour de la densité de puissance et prolonger ses avancées à tous les niveaux, de la recherche au client final.

Avec la technologie HIBC et ses modules 700 W, LONGi confirme son leadership mondial dans le solaire. Ces innovations ouvrent la voie à une ère « supérieur à 25 % » pour la performance. Le nouvel écosystème BC promet de nouveaux partenariats et une forte diffusion des solutions LONGi. Pour tous, entreprises comme particuliers, il s’agit d’un pas vers plus de puissance et d’efficacité, même sur de petites surfaces.

Lisez notre dernier article tech : Fatal Fury: City of the Wolves : Andy Bogard ouvre le bal des DLC