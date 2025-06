HPLC Alliance iS offre une avancée majeure pour la traçabilité

La société Waters Corporation vient de lancer une nouvelle version de son logiciel pour le système HPLC Alliance iS. Cette innovation promet de redéfinir la traçabilité et la sécurité des données dans les laboratoires. Avec cette mise à jour, Waters répond aux besoins croissants des secteurs pharmaceutique et scientifique en matière de conformité et de productivité.

Une traçabilité inégalée grâce à l’HPLC Alliance iS amélioré

Le système HPLC Alliance iS innove avec une traçabilité de bout en bout. Son écran tactile embarqué permet une authentification individuelle de chaque utilisateur. Ainsi, chaque action restée identifiable. En intégrant le logiciel Empower, toutes les étapes de manipulation sont suivies et vérifiées. Cette capacité rassure les laboratoires lors des audits et garantit l’intégrité des données de l’échantillon jusqu’au résultat final. Cela répond parfaitement aux attentes des autorités sanitaires comme la FDA.

Réduction des erreurs et sécurité accrue pour les laboratoires

Grâce à son intelligence avancée, HPLC Alliance iS permet de réduire jusqu’à 40 % les erreurs utilisateur. La détection précoce des problèmes améliore aussi la productivité. Les laboratoires gagnent du temps lors des contrôles qualité. Le contrôle d’accès individuel offre, par ailleurs, une protection supplémentaire contre la falsification des données. L’utilisateur peut travailler en toute confiance, les informations étant sûres et contrôlées à chaque étape.

L’engagement durable de Waters avec HPLC Alliance iS

Waters ne s’arrête pas à la performance technique. La gamme HPLC Alliance iS reçoit aussi la certification ACT de l’organisme My Green Lab. Ce label souligne l’attention portée à la durabilité environnementale dans la conception des instruments de laboratoire. Par des pratiques de fabrication responsables et des fonctionnalités favorisant la réduction des erreurs, Waters veut limiter son empreinte écologique tout en garantissant la qualité.

En conclusion, HPLC Alliance iS s’impose comme un allié incontournable des laboratoires modernes. Il associe technologie avancée, sécurité renforcée et respect de l’environnement. Cette version 2.0 apporte une réelle réponse aux défis actuels de la traçabilité et de la conformité, tout en facilitant le quotidien des utilisateurs.

Lisez notre dernier article tech : Lexar SL500 vs SanDisk Extreme : Comparatif SSD pour pros exigeants