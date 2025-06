Nordic Semiconductor accélère l’IA embarquée avec un rachat clé

Nordic Semiconductor continue d’innover dans le domaine de l’intelligence artificielle en périphérie. Avec l’acquisition de Neuton.AI, spécialiste du TinyML, l’entreprise norvégienne vise à rendre l’IA plus accessible et performante pour les appareils connectés. Cette fusion promet de bouleverser le marché des objets intelligents et d’ouvrir de nouvelles perspectives pour les développeurs.

L’acquisition de Neuton.AI renforce la stratégie IA de Nordic

L’annonce de l’acquisition des actifs de Neuton.AI souligne l’engagement de Nordic Semiconductor à consolider sa position de leader en IA embarquée. La technologie TinyML de Neuton.AI permet de créer des modèles ultra-compacts. Ces modèles, avec une taille souvent inférieure à 5 Ko, s’intègrent facilement dans les microcontrôleurs. Ainsi, même les appareils à faibles ressources techniques profitent de la puissance de l’IA.

Une intégration IA avancée grâce à la série nRF54 et TinyML

La combinaison de la série nRF54 de Nordic et de la plateforme TinyML de Neuton.AI apporte plusieurs avantages notables :

Déploiement de modèles rapides et économes en énergie.

Simplicité, sans besoin de compétences poussées en data science.

Optimisation pour l’intégration sur des microcontrôleurs 8, 16 ou 32 bits.

Grâce à cette alliance, les développeurs peuvent créer de nouveaux objets connectés, plus efficaces et intelligents. L’IA devient alors un atout facile à exploiter.

Des applications innovantes pour l’IA embarquée en périphérie

La nouvelle plateforme ouvre la voie à des applications variées, notamment :

Maintenance prédictive dans l’industrie. Surveillance de la santé et du bien-être. Reconnaissance gestuelle, automatisation et objets portables évolués.

Nordic cible aussi l’IoT (Internet des objets), un secteur en forte croissance. La technologie issue de cette acquisition répond à des exigences fortes de rapidité, de fiabilité et de faible consommation d’énergie, essentielles pour les appareils de demain.

Pour conclure, Nordic Semiconductor franchit une étape majeure avec l’acquisition de Neuton.AI. Cette alliance stratégique offre aux développeurs des outils puissants pour concevoir des appareils intelligents, performants et accessibles. L’IA en périphérie connaît une nouvelle impulsion. Les acteurs du marché peuvent désormais compter sur une technologie fiable et évolutive, prête à répondre aux besoins des utilisateurs les plus exigeants.

