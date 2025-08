Innovation éclatante : Boostez votre productivité avec la nouvelle gamme AOC Essential E4

AOC, spécialiste reconnu de l’affichage, ne cesse d’innover pour les entreprises. Aujourd’hui, la marque lève le voile sur sa toute nouvelle série Essential E4. Cette gamme B2B propose des moniteurs ultra-technologiques dédiés à la productivité, à la durabilité, et à la sécurité informatique des environnements professionnels les plus exigeants.

Une série pensée pour la performance et la flexibilité

La série AOC Essential E4 couvre un large éventail de formats, de 24 à 34 pouces, et des résolutions allant de la Full HD à la 4K UHD. Chaque écran a été pensé pour s’adapter à un simple poste de travail. Il convient aussi aux configurations créatives les plus avancées. Phares, comme les 24E4U et 27E4U, séduiront par leur dalle IPS, leur taux de rafraîchissement de 120 Hz et leur design moderne. Ceux qui recherchent la performance accrue choisiront les versions QHD, WUXGA ou 4K, toutes équipées d’une connectique généreuse.

Certains modèles portent la mention CV ou CW. Ils intègrent l’USB-C 90W avec sortie DisplayPort-out. Cela rend les installations multi-écrans très simples. Les versions ultra-larges de 34 pouces bénéficient d’options avancées comme le Smart KVM ou une caméra webcam 5MP compatible Windows Hello.

La connectivité au service du bureau hybride

AOC cible clairement les besoins des espaces de travail modernes. La série E4 propose plusieurs hubs USB intégrés (jusqu’à 4 ports), une connectivité réseau RJ-45 et l’intégration USB-C pour ne plus jongler entre les câbles. Le Power Delivery de 90W permet de charger un ordinateur portable tout en diffusant vidéo, données et internet à travers un seul fil.

Les ports USB pratiques, souvent placés sur le côté, permettent de créer un véritable espace d’accueil bureautique. Les modèles KVM facilitent le passage d’un appareil à l’autre sans souci. Ces innovations prouvent qu’AOC place la productivité et la simplicité d’utilisation au centre de ses priorités.

Un engagement fort pour la durabilité et la santé

AOC n’oublie pas l’essentiel : le bien-être utilisateur et la planète. Tous les écrans E4 profitent de la certification TCO Certified, génération 10, ainsi qu’une garantie exceptionnelle de 5 ans. La technologie Flicker-Free et la réduction de lumière bleue, validées par TÜV EyeComfort, réduisent la fatigue oculaire au fil des longues journées en open space. Côté montage, le support ajustable et la compatibilité VESA assurent un confort personnalisé dans tous les environnements.

À noter : chaque écran est livré dans un emballage 100 % recyclable, limitant l’empreinte écologique de chaque déploiement.

AOC frappe fort avec la série Essential E4 et s’impose comme un allié incontournable de la transition numérique en entreprise. Cette gamme conjugue à la perfection technologie de pointe, confort et respect de l’environnement. Alors, prêt à réinventer votre bureau ? Dites-nous ce que vous pensez de cette avancée et partagez vos impressions !