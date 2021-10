L’USB-C 2.1 arrive avec une charge jusqu’à 240W et un débit de 40 Gb/s

Le standard universel USB-C évolue. Au programme, la norme propose désormais une charge jusqu’à 240 W et un débit pouvant monter à 40 Gbps grâce à l’USB 4.

L’USB-C évolue et double ses taux de transfert et de charge

Le consortium USB-IF (USB Implementers Forum) vient de dévoiler la révision 2.1 des spécifications de la norme USB C. Grâce à cette évolution intéressante, la norme va pouvoir supporter plus de puissance. Plus du double ! Il est en effet question de 240 Watts avec cette nouvelle révision contre 100 Watts jusqu’à maintenant.

L’évolution est plus qu’appréciable puisque cela va permettre d’alimenter en USB-C des appareils qui nécessitent plus de 100 Watts. On pense notamment aux ordinateurs portables ou aux moniteurs par exemple, voire même d’autres produits high tech… Les câbles supportant une charge de 240 W se traduit par une tension 48 V et du 5 A. La tension est ainsi plus élevée que celle assurée par les câbles USB Type C actuels qui culminent à 20 V et 5 A.

De nouvelles normes et de nouveaux logos

Le consortium USB-IF a publié différents logos afin d’aider le consommateur face à la nouvelle norme USB-C 2.1. L’USB-C a de nombreux atouts pour devenir la seule et unique norme. Nous en effet un connecteur réversible ainsi qu’une solution capable d’assurer plusieurs protocoles. En clair, cette technologie trouve sa place en vidéo, en rechargement ou encore en transmission de données.

Les produits compatibles s’accompagneront alors d’un logo stipulant un débit jusqu’à 40 Gb/s, une charge jusqu’à 240 watts ou encore les deux pour les câbles les plus évolués.

Il ne reste plus qu’à espérer que ces sept nouveaux logos aideront le consommateur à s’y retrouver. Ce n’est pas rare que souvent de type de pictogramme manquent sur les emballages ou sont utilisés de manière incorrecte. De plus, le problème est que les normes ne sont pas liées : vous pourriez obtenir un câble qui prend en charge les transferts de données à 40 Gbit/s, mais une charge plus lente. Vous pourriez obtenir un câble de 240 W à charge rapide qui est mauvais pour le transfert de fichiers.

