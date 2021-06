Quels accessoires acheter pour son Mac mini M1 ?

Le Mac mini M1 est sans contestation, le moins cher et le plus performant des Mac actuellement. Pour 799€ vous avez un Mac M1 tout aussi performant que les autres de la gamme. Un Mac par contre qui vous sera livré sans accessoires, sans écran et clavier/souris. Il va donc falloir investir dans des accessoires, mais c’est le Mac idéal pour un bureau déjà équipé. Contrairement à ses frères iMac et MacBook, il possède plusieurs ports : deux USB-C, deux USB, un Ethernet et un HDMI indispensable pour l’écran. Mais dans le contexte d’un bureau, ce n’est souvent pas suffisant pour rajouter sa webcam, son casque sans fil, ses cartes SD et autre. Voyons donc deux accessoires quasi indispensables pour votre Mac mini M1 de chez Satechi.

Le Hub et support USB-C pour Mac mini M1

Si vous ne devez choisir d’un seul accessoire pour accompagner votre Mac mini ça doit être celui-là ! Il s’agit d’un Hub à la forme, format et couleur de votre Mac. Ce dernier vient se placer dessous, et a des ouvertures pour l’aération du ventilateur et éviter la surchauffe. Les deux vont parfaitement ensemble et ne font plus qu’un. Avec la même texture et les mêmes matériaux, de l’aluminium brossé.

Ce Hub se branche en USB-C et vient rajouter un port micro-SD, un port SD, une prise casque, 3 ports USB et un port USB-C. L’intérêt secondaire et d’avoir les ports en façade pour brancher facilement une clé USB ou un Smartphone par exemple. Au quotidien c’est indispensable sachant que les ports fournis de base sont occupés chez moi par un clavier et webcam. Je devais débrancher un des deux pour y brancher une clé. Et sans parler de la prise casque qui était difficilement accessible à l’arrière du boiter.

Pour 79€ il s’agit peut être du meilleur achat que vous pouvez faire pour votre Mac mini M1. Le fait qu’il s’intègre parfaitement sans laisser de câble traîner et de son design identique au Mac en font, mon accessoire préféré !

Le porte casque en aluminum

Ce dernier va surtout s’adresser à tous ceux qui utilisent un casque audio ou un casque gamer au quotidien. Un casque Gamer est la référence en termes de polyvalence. Ce pour écouter de la musique, jouer, mais également avoir un microphone de qualité pour les réunions zoom. Et qui dit casque, dit besoin de le ranger quelque part.

Vous me remercierez quand votre casque ne traînera plus sur votre bureau, mais sera sur son magnifique support en aluminium et de la même couleur que votre Mac. Ce support prévoit une zone antidérapante pour y poser le casque en toute sécurité. Mais également, un range câble à l’arrière pour ne rien laisser traîner. Nous allons également retrouver 3 ports USB 3.0 supplémentaires ainsi qu’un port audio pour y brancher son casque facilement. Il est élégant et viendra se fondre dans la masse de votre bureau avec son style identique à celui de votre ordinateur. (il est vendu avec un câble USB vers USB-C, mais fonctionnera avec un câble type C-C dans le cas d’un Mac récent sans port USB-A)

Ce porte-casque n’est pas réservé à un Mac mini M1 et peut être votre HUB de bureau à brancher sur votre MacBook ou iMac afin d’avoir toujours un bureau bien rangé. Pour 49€, il s’agit d’un Hub élégant et pratique au quotidien.