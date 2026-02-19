WIDIA célèbre fièrement 100 ans d’excellence dans la découpe

WIDIA célèbre en 2026 un événement exceptionnel : ses 100 ans d’existence. Reconnue comme une figure dominante dans les solutions de découpe des métaux, la marque continue de marquer l’industrie avec ses innovations et son engagement envers la qualité. Cet anniversaire est l’occasion pour les professionnels de redécouvrir une marque synonyme de robustesse et de fiabilité depuis un siècle.

WIDIA : un siècle d’innovation dans l’outillage industriel

Depuis sa fondation en 1926, WIDIA s’est distinguée par son savoir-faire en carbure de tungstène. L’introduction des premiers inserts revêtus a révolutionné les ateliers du monde entier. Au fil des décennies, la marque a intégré des sous-marques prestigieuses, comme Hanita et GTD, renforçant ainsi son offre. Aujourd’hui, WIDIA propose une large gamme de solutions : du fraisage au perçage, en passant par le taraudage.

100 ans d’excellence en découpe des métaux célébrés

Pour marquer cet anniversaire, WIDIA et Kennametal lancent 100 jours de promotions exclusives sur des outils phares. On y retrouve notamment les fraises carbure monobloc WCE4 et les fraises d’épaulement VSM890. En plus, des campagnes numériques spéciales et des programmes d’engagement client retracent l’histoire unique de WIDIA. Ces actions illustrent la volonté de la marque de rapprocher ses clients de son univers tout en regardant vers l’avenir.

Des initiatives uniques pour marquer le centenaire de WIDIA

À l’occasion de ses 100 ans, WIDIA présente un nouveau programme mondial d’ambassadeurs de la marque. Ce projet amplifie la voix des professionnels utilisateurs des solutions WIDIA. Par ailleurs, l’emblématique logo en forme de diamant rappelle que le nom WIDIA vient de l’expression allemande “Wie Diamant” – “comme un diamant”. Cette image véhicule robustesse et durabilité, deux qualités qui font la renommée de la marque depuis 1926.

En conclusion, le centenaire de WIDIA est bien plus qu’un anniversaire. C’est une célébration de l’innovation, de la fiabilité et d’une évolution constante au service des ateliers partout dans le monde. Pour découvrir les actualités et rejoindre les festivités, rendez-vous sur le site officiel ou les réseaux sociaux de la marque.

