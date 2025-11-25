Tesla Glide : la rumeur virale qui a dupé des milliers de passionnés de technologie

Une vidéo spectaculaire a récemment envahi les réseaux sociaux. Elle montrait des chaussures futuristes baptisées Tesla Glide capables de faire léviter leur porteur. Présentées comme une innovation signée Elon Musk, elles ont rapidement enflammé la toile. Pourtant, derrière l’effet visuel impressionnant se cache une simple illusion générée par intelligence artificielle.

Tesla Glide : une vidéo deepfake devenue virale

La séquence diffusée sur Instagram montrait une scène digne d’un salon technologique. Sous des lumières intenses et devant un logo futuriste « Tesla Glide – The Future of Motion », une personne chaussée de souliers lumineux vert-néon semblait s’élever à quelques centimètres du sol. Elle glissait lentement d’un côté à l’autre de la scène, sous les applaudissements d’un public médusé. L’effet était si réaliste que beaucoup ont cru à une véritable démonstration de Tesla.

En quelques heures, la vidéo a été partagée des milliers de fois, alimentant l’idée qu’Elon Musk avait encore frappé avec une invention révolutionnaire. Certains médias et influenceurs ont relayé l’information sans vérifier son authenticité, renforçant la confusion. Mais très vite, des spécialistes ont identifié des incohérences. Ils ont alors confirmé qu’il s’agissait d’un deepfake, une création entièrement générée par IA.

Le danger croissant des deepfakes dans l’univers tech

Cette affaire illustre parfaitement la puissance des deepfakes. Ils sont capables de créer des illusions si réalistes qu’elles trompent même les passionnés les plus avertis. Dans le cas de Tesla Glide, l’association du nom de la marque et d’une mise en scène crédible a suffi à convaincre des milliers de personnes. Pourtant, Tesla n’a jamais annoncé de projet de chaussures lévitantes.

Au-delà de l’anecdote, ce type de rumeur peut nuire à l’image des entreprises et fausser la perception du public sur leurs capacités d’innovation. Les deepfakes posent aussi un problème de confiance dans l’information en ligne. Par conséquent, les internautes doivent désormais redoubler de vigilance et vérifier les informations avant de les croire et les partager.