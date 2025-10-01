CaPow franchit une étape clé avec le marquage CE en Europe

CaPow vient de franchir une étape majeure. En effet, son système Genesis Power-in-Motion obtient le marquage CE. De plus, c’est une innovation importante pour l’industrie européenne qui mise sur l’automatisation. Ainsi, cette certification ouvre de nouvelles perspectives pour les entreprises cherchant efficacité et sécurité. Voilà pourquoi cette annonce constitue une avancée.

Le marquage CE : une avancée majeure pour CaPow en Europe

Le marquage CE valide la conformité du système Genesis aux exigences de l’Union européenne. Cela concerne la santé, la sécurité et la protection de l’environnement. Désormais, CaPow peut proposer sa technologie sur tout le marché européen. Cette reconnaissance complète aussi la conformité aux normes UL, déjà acquises aux États-Unis. Avec cette double certification, l’entreprise gagne en crédibilité et peut élargir sa clientèle mondiale.

Genesis Power-in-Motion : une solution innovante sans fil

La technologie Genesis Power-in-Motion révolutionne l’alimentation électrique. Elle propose une alimentation sans fil et robuste pour les robots mobiles. Plus besoin d’arrêts pour recharger les machines. Les robots, AMR et AGV, reçoivent l’énergie pendant leur travail, sans interruption. Ce système unique assure fluidité et gain de temps. Aucun autre fournisseur ne propose cette liberté de mouvement totale.

Des bénéfices concrets pour l’industrie et la logistique

L’arrivée de Genesis en Europe profite à de nombreux secteurs. Voici les atouts principaux :

Sécurité accrue et conformité aux standards européens

Réduction des coûts opérationnels

Diminution du temps d’arrêt des robots

Intégration facile à l’infrastructure existante des entrepôts

Impact environnemental réduit grâce à la suppression des batteries classiques

Ces avantages séduiront aussi bien les acteurs de la logistique que ceux de la production industrielle.

L’obtention du marquage CE permet à CaPow de proposer une solution innovante et fiable. Les entreprises européennes pourront profiter d’une alimentation électrique sans fil performante et conforme. Avec Genesis, CaPow se positionne comme un leader de l’automatisation industrielle. L’expansion de l’entreprise sur le marché européen semble désormais assurée.

