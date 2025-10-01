Actualités

CaPow franchit une étape clé avec le marquage CE en Europe

il y a 5 heuresDernière mise à jour: 30 septembre 2025
Temps de lecture 1 minute
CaPow décroche le marquage CE pour Genesis, sa solution d'alimentation sans fil.

CaPow vient de franchir une étape majeure. En effet, son système Genesis Power-in-Motion obtient le marquage CE. De plus, c’est une innovation importante pour l’industrie européenne qui mise sur l’automatisation. Ainsi, cette certification ouvre de nouvelles perspectives pour les entreprises cherchant efficacité et sécurité. Voilà pourquoi cette annonce constitue une avancée.

Le marquage CE : une avancée majeure pour CaPow en Europe

Le marquage CE valide la conformité du système Genesis aux exigences de l’Union européenne. Cela concerne la santé, la sécurité et la protection de l’environnement. Désormais, CaPow peut proposer sa technologie sur tout le marché européen. Cette reconnaissance complète aussi la conformité aux normes UL, déjà acquises aux États-Unis. Avec cette double certification, l’entreprise gagne en crédibilité et peut élargir sa clientèle mondiale.

Genesis Power-in-Motion : une solution innovante sans fil

La technologie Genesis Power-in-Motion révolutionne l’alimentation électrique. Elle propose une alimentation sans fil et robuste pour les robots mobiles. Plus besoin d’arrêts pour recharger les machines. Les robots, AMR et AGV, reçoivent l’énergie pendant leur travail, sans interruption. Ce système unique assure fluidité et gain de temps. Aucun autre fournisseur ne propose cette liberté de mouvement totale.

Des bénéfices concrets pour l’industrie et la logistique

L’arrivée de Genesis en Europe profite à de nombreux secteurs. Voici les atouts principaux :

  • Sécurité accrue et conformité aux standards européens
  • Réduction des coûts opérationnels
  • Diminution du temps d’arrêt des robots
  • Intégration facile à l’infrastructure existante des entrepôts
  • Impact environnemental réduit grâce à la suppression des batteries classiques

Ces avantages séduiront aussi bien les acteurs de la logistique que ceux de la production industrielle.

L’obtention du marquage CE permet à CaPow de proposer une solution innovante et fiable. Les entreprises européennes pourront profiter d’une alimentation électrique sans fil performante et conforme. Avec Genesis, CaPow se positionne comme un leader de l’automatisation industrielle. L’expansion de l’entreprise sur le marché européen semble désormais assurée.

Lisez notre dernier article tech : Ananta, l’ “anime GTA” de Naked Rain déchaîne la polémique sur ses emprunts à d’autres AAA

il y a 5 heuresDernière mise à jour: 30 septembre 2025
Temps de lecture 1 minute
Photo de La Rédaction

La Rédaction

La rédaction du Café Du Geek est composée d'une équipe de passionnés de technologie, de jeux vidéo, de cinéma, de séries TV et de culture geek en général. Ils ont pour mission de vous informer en temps réel sur l'actualité geek et high-tech, de vous proposer des tests et des analyses en profondeur sur les dernières sorties, et de vous divertir avec des articles fun et originaux. Avec des années d'expérience dans le domaine, cette équipe de rédacteurs qualifiés est déterminée à vous offrir le meilleur contenu possible, tout en restant à l'écoute de ses lecteurs. Rejoignez-nous pour découvrir tout ce que l'univers geek a à offrir !

Articles similaires

EpiFinder GenomePro facilite l’analyse épigénomique haut débit et accessible à tous.
EpiFinder GenomePro offre une avancée majeure pour l’épigénomique
il y a 7 heures
Shanghai Electric dévoile ses innovations clés pour une industrie énergétique durable.
Shanghai Electric impressionne avec ses avancées énergétiques majeures
il y a 9 heures
inFlow Stockroom simplifie la gestion des stocks grâce au scan rapide et aux alertes.
inFlow Stockroom offre une gestion des stocks simple et efficace
il y a 12 heures
Epic Games VS Steam
Epic Games Launcher, le plus grand rival de Steam
il y a 13 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page