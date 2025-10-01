EpiFinder GenomePro offre une avancée majeure pour l’épigénomique

L’épigénomique ouvre aujourd’hui de nouveaux horizons pour la recherche médicale. La société suédoise Epigenica AB vient de lancer EpiFinder GenomePro, un outil innovant qui promet de révolutionner les études sur l’ADN et la régulation des gènes. Grâce à ce nouvel outil, les scientifiques vont pouvoir accéder à des données plus fiables et mener des recherches à une échelle jamais atteinte auparavant.

EpiFinder GenomePro : une solution innovante pour l’épigénomique

EpiFinder GenomePro repose sur une technologie brevetée permettant d’analyser l’épigénome de nombreux échantillons en même temps. Ce nouveau kit permet de détecter, de façon précise et rapide, les modifications épigénétiques telles que la méthylation de l’ADN et les marques sur les histones (hPTM). Grâce à l’intégration de protocoles optimisés, il analyse jusqu’à 24 échantillons en simultané. Ce haut débit facilite considérablement le travail des laboratoires.

Des fonctionnalités avancées pour des analyses haut débit

EpiFinder GenomePro se démarque par plusieurs fonctionnalités majeures :

Multiplexage exceptionnel : 192 profils de séquençage analysés en un seul passage.

exceptionnel : 192 profils de séquençage analysés en un seul passage. Procédure simplifiée : des protocoles plus courts facilitent l’utilisation quotidienne.

: des protocoles plus courts facilitent l’utilisation quotidienne. Coût réduit : un rapport qualité-prix optimal pour les laboratoires.

Grâce à ces atouts, la recherche devient plus accessible et plus rapide. Les laboratoires n’ayant pas d’expérience en ChIP-seq peuvent, eux aussi, obtenir des résultats de très haute qualité. Epigenica met ainsi l’innovation technologique au service de tous.

Accès facilité à la recherche sur la méthylation et les hPTM

Le design flexible d’EpiFinder GenomePro offre un choix unique aux chercheurs :

Sélection des modifications d’histones selon leurs besoins. Option d’inclure ou non la méthylation de l’ADN.

En plus, un pipeline d’analyse open source simplifie la gestion et l’interprétation des données. Cette transparence renforce la fiabilité et la reproductibilité des résultats, ce qui reste essentiel dans la recherche biomédicale.

Avec EpiFinder GenomePro, Epigenica AB place la barre plus haut en matière d’équipement épigénomique. Les avancées offertes par ce kit vont accélérer la découverte de nouveaux biomarqueurs et le développement de thérapies de précision. Aujourd’hui, la recherche sur l’épigénétique s’ouvre à tous les laboratoires, permettant une meilleure compréhension des maladies et une réponse plus efficace aux traitements. Pour tout scientifique, cet outil s’impose désormais comme un choix incontournable pour explorer l’épigénome.

