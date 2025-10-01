Actualités

Shanghai Electric impressionne avec ses avancées énergétiques majeures

Shanghai Electric dévoile ses innovations clés pour une industrie énergétique durable.

Shanghai Electric a marqué les esprits lors de la 25e Foire internationale de l’industrie de Chine (CIIF 2025). L’entreprise a dévoilé des innovations majeures renforçant la résilience de la chaîne d’approvisionnement énergétique et industrielle. Elle souhaite ainsi répondre aux défis de la sécurité énergétique et de la décarbonation mondiale.

Les innovations de Shanghai Electric au CIIF 2025 pour l’industrie

Lors du salon, Shanghai Electric a présenté de nouvelles solutions technologiques dans plusieurs domaines clés :

  • énergie propre,
  • industrie intelligente,
  • robots innovants,
  • et composants pour la santé et la protection de l’environnement.

La société s’est illustrée en remportant plusieurs prix, dont quatre pour l’énergie et deux pour l’automatisation industrielle. Parmi les innovations phares, on retrouve des turbines à gaz haute puissance, des réacteurs nucléaires avancés et un système de stockage d’énergie de pointe.

Des solutions énergétiques vertes et intelligentes pour la planète

Shanghai Electric pousse plus loin la transition vers une énergie propre. Elle a dévoilé sa première grande installation de méthanol vert, certifiée par l’Union européenne. Ce projet, combinant éolien et biomasse, montre la voie vers une industrie totalement décarbonée. L’entreprise développe également des technologies pour la fusion nucléaire, comme des composants pour le projet « Soleil artificiel ». Ainsi, elle affirme son rôle de leader dans la production d’énergie respectueuse de l’environnement.

L’automatisation et la robotique : un écosystème industriel complet

En parallèle, Shanghai Electric mise sur la robotique intelligente et l’automatisation. Elle propose une gamme complète de robots spécialisés : robots escaladeurs, patrouilleurs, à roues ou à double bras. Ces innovations boostent la fabrication haut de gamme et sécurisent l’approvisionnement mondial. L’entreprise expose aussi des solutions pour les villes intelligentes et les parcs industriels, favorisant une industrie flexible et moderne.

En conclusion, Shanghai Electric confirme sa position de pionnier de l’industrie chinoise. Grâce à ses innovations en énergie, en automatisation et en décarbonation, elle répond aux enjeux mondiaux actuels. De plus, l’entreprise ouvre la voie à une production industrielle plus intelligente, sûre et respectueuse de la planète. Par ailleurs, les avancées vues au CIIF 2025 traduisent sa volonté d’évoluer sans cesse vers l’excellence technologique.

La Rédaction

