Amazon Echo enchante votre maison connectée

Amazon passe à la vitesse supérieure avec l’arrivée en France de sa toute nouvelle gamme Echo. Quatre nouveaux appareils connectés voient le jour, chacun misant sur un son premium, un design moderne, et, surtout, des expériences Alexa encore plus intelligentes grâce à une technologie IA de pointe. Découvrez ce que propose cette nouvelle cuvée séduisante pour tous les amoureux d’objets connectés et de qualité audio.

Echo Dot Max et Echo Studio : le son avant tout

Amazon frappe fort avec l’Echo Dot Max, une mini-enceinte qui n’a rien de miniature côté audio. Elle produit près de trois fois plus de basses que la génération précédente. Grâce à ses deux haut-parleurs, elle enveloppe la pièce d’un son puissant et immersif. Mieux encore, son architecture réinventée permet d’atteindre une profondeur de basses rarement vue à ce format. Si le but est de se faire plaisir sans exploser son budget, l’Echo Dot Max s’affiche à 109,99 €.

Poursuivons avec l’Echo Studio. Plus compact, mais tout aussi musclé, il promet le meilleur son jamais obtenu chez Amazon. Basses profondes, son spatial, compatibilité Dolby Atmos et design sphérique du plus bel effet : l’Echo Studio vise le haut du panier pour 239,99 €. Reliés à une Fire TV Stick compatible, Echo Dot Max et Echo Studio peuvent même constituer un home cinema surround 5.1. En quelques minutes, vous profitez d’une ambiance digne des salles obscures… sans prise de tête d’installation !

Echo Show 8 et Show 11 : le tactile dans toute sa splendeur

Les nouveaux Echo Show 8 et Echo Show 11 jouent la carte du spectacle avec des écrans haute définition et un design revisité. Leur dalle dotée de la technologie tactile in-cell offre une expérience visuelle spectaculaire, adaptée à toutes les ambiances lumineuses. Plus d’un million de pixels, appareil photo 13 Mpx, et nouveaux haut-parleurs stéréo orientés vers l’avant : ces écrans intelligents font aussi bien pour les appels vidéo que pour diffuser de la musique ou contrôler votre maison connectée.

En prime, Amazon lance un support réglable au prix de 39,99 € pour s’adapter à toutes les situations. L’Echo Show 8 sera disponible pour 199,99 € et le Show 11 pour 239,99 € à partir du 12 novembre.

De l’IA partout, tout le temps

Cette nouvelle gamme mise sur les puces en silicium sur-mesure AZ3 et AZ3 Pro, intégrant des accélérateurs IA et la plateforme de capteurs Omnisense. Ces innovations promettent des interactions plus naturelles avec Alexa et des expériences personnalisées. L’arrivée prochaine d’Alexa+, sa version boostée à l’IA générative, placera ces appareils à la pointe de la technologie.

La précommande sont ouvertes pour cette nouvelle génération d’enceintes et d’écrans connectés. Curieux d’en savoir plus ou déjà fans d’Alexa ? Partagez vos attentes et vos coups de cœur avec la rédac’ dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux !