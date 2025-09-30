Ananta, l’ “anime GTA” de Naked Rain déchaîne la polémique sur ses emprunts à d’autres AAA

Présenté comme un RPG urbain en monde ouvert, Ananta (ex-Project Mugen) s’est dévoilé au Tokyo Game Show 2025 avec une bande-annonce de gameplay. Cependant, si les trailers impressionnent par leur direction artistique, beaucoup dénoncent des similitudes trop flagrantes avec des licences majeures comme Spider-Man, GTA, Watch Dogs ou encore Uncharted. Décryptage.

Ananta : un concept séduisant, mais beaucoup trop ressemblant

Développé par Naked Rain et édité par NetEase, Ananta se veut un titre multiplateforme mêlant exploration verticale, combats nerveux et narration à choix multiples dans la ville futuriste de Nova City. La dernière bande-annonce dévoilée au TGS 2025 présente un gameplay généreux : balancements aériens au-dessus des gratte-ciels, combats dynamiques et même phases de hacking. Une ambition qui lui vaut le surnom d’”anime GTA” dans la presse spécialisée.

Et c’est précisément ce mélange d’inspirations qui fait polémique. Les séquences de déplacement rappellent fortement les sensations de Marvel’s Spider-Man, jusqu’aux animations de balancement. La conduite et le chaos urbain évoquent l’ADN de Grand Theft Auto. Quant aux interactions réseau, elles semblent tout droit sorties de Watch Dogs. Certains plans de mise en scène présentés dans le trailer rappellent également Uncharted 4 dans leur chorégraphie. Si l’inspiration est courante dans le jeu vidéo, de nombreux joueurs jugent la compilation de ces éléments trop directe pour n’être qu’un hommage.

Nous vous laissons juger par vous-même avec la vidéo de gameplay ci-dessous :

Sur les réseaux, les comparatifs fleurissent. Certains créateurs publient des vidéos montrant les animations d’Ananta côte à côte avec celles de jeux existants, alimentant l’idée d’un « plagiat » ou d’un recyclage d’assets. NetEase, pour l’instant, ne s’est pas publiquement exprimé sur ces accusations. Aucun élément concret ne prouve un vol d’assets, mais la similarité des mécaniques et des séquences alimente les débats.

Ananta sera disponible sur PS5, PS4, Android, iOS et PC. La date de sortie reste encore inconnue jusqu’à présent.