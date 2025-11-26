Ubisoft dévoile Teammates, une nouvelle expérience de jeu utilisant de l’IA générative

Récemment, l’intégration de l’IA générative dans les jeux AAA a fait beaucoup parler sur la toile, et, souvent, pas qu’en bien. Mais que nenni, dit Ubisoft : au lieu de la bannir, le studio français avance un pion majeur dans l’intégration de l’intelligence artificielle au cœur du gameplay avec son prochain projet, baptisé Teammates. Voici donc ce qu’il faut savoir sur ce prototype jouable, conçu pour optimiser la relation entre joueur et IA.

Voir aussi : Ys X: Proud Nordics se dévoile en version ultime, la sortie est pour février 2026

Teammates : l’IA comme coéquipier

Conçu sur le moteur Snowdrop, Teammates est un FPS narratif situé dans un futur dystopique. Le joueur incarne un membre de la résistance lancé dans une mission d’infiltration pour retrouver cinq compagnons disparus. Mais la véritable innovation réside dans les coéquipiers contrôlés par l’IA générative.

Trois personnages synthétisent cette vision : Jaspar, Pablo et Sofia.

Jaspar : un assistant vocal intégré au gameplay. Il reconnaît le joueur par son nom, explique le lore, ajuste l’interface, met en pause le jeu ou marque les ennemis à la demande.



: un assistant vocal intégré au gameplay. Il reconnaît le joueur par son nom, explique le lore, ajuste l’interface, met en pause le jeu ou marque les ennemis à la demande. Pablo et Sofia, eux, évoluent comme des alliés humains. Ils comprennent des ordres en langage naturel, évaluent le terrain, proposent des actions, réagissent aux imprévus et s’adaptent même au ton de la voix du joueur.



Pour optimiser l’expérience de jeu, Ubisoft encadre l’IA via des “garde-fous” narratifs. Les personnages peuvent donc improviser, mais restent cohérents avec l’univers, les intentions des joueurs et les règles scénaristiques. L’objectif d’Ubisoft est de tester le potentiel de l’IA générative pour enrichir les interactions, dynamiser les combats, fluidifier l’immersion et améliorer l’accessibilité.

Actuellement testé auprès de plusieurs centaines de joueurs, Teammates sert de laboratoire pour les jeux Ubisoft de demain. Oui, vous l’avez compris : le prototype ne soit pas destiné à une commercialisation immédiate. Cependant, il viendra potentiellement nourrir leurs futures productions AAA. Un pari que le PDG Yves Guillemot compare déjà à l’arrivée de la 3D dans les années 90.

Histoire à suivre !