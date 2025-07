La Galaxy Watch 4 recevra finalement la mise à jour Wear OS 6

Samsung surprend ses utilisateurs en annonçant que la Galaxy Watch 4 bénéficiera bien de la mise à jour Wear OS 6, alors que la rumeur la laissait auparavant de côté. Cette décision intervient peu de temps après le déploiement officiel de la One UI Watch 8 sur les modèles Galaxy Watch 8. Malgré son âge, la Galaxy Watch 4 reçoit une nouvelle marque d’attention de la part du géant coréen, offrant ainsi une prolongation de la vie logicielle de ce modèle très populaire.

Un coup de pouce inattendu pour la Galaxy Watch 4

Au lancement de la bêta One UI 8, Samsung avait indiqué que seuls les modèles Galaxy Watch 5 et plus récents recevraient la dernière version de Wear OS. La Galaxy Watch 4 semblait donc exclue, ce qui marquait la fin de son support logiciel. Cependant, une récente fuite a révélé que la montre recevrait bien cette mise à jour majeure. En effet, des fichiers firmware sont apparus en ligne, confirmant que la One UI 8 et Wear OS 6 arriveront bientôt sur la Galaxy Watch 4.

Cette information, d’abord vue avec scepticisme, a été confirmée par plusieurs sources fiables. Ce rebondissement est effectivement surprenant, car la montre devait initialement se limiter à trois années de mises à jour Wear OS, sans intégrer cette version 6. Cette prolongation prouve que Samsung continue de soutenir son appareil phare, même si cette mise à jour sera probablement la dernière. C’est une très bonne nouvelle pour les utilisateurs qui cherchent encore à profiter pleinement de leur montre sans envisager un remplacement immédiat.

Les nouveautés côté interface et fonctionnalités

La mise à jour One UI Watch 8 apporte un relooking subtil mais très utile à l’interface. L’organisation des widgets et des tuiles est améliorée avec un nouveau système d’empilement. Cela offre une navigation plus fluide et un accès simplifié aux informations, ce qui était devenu nécessaire face à l’accumulation de fonctionnalités diverses sur la montre.

Sur le plan des performances, Wear OS 6 optimise également la gestion des ressources et la fluidité générale. Même si la Galaxy Watch 4 est un modèle déjà bien mature, ces améliorations permettront de garder une expérience utilisateur agréable. Par ailleurs, Samsung propose actuellement des offres de reprise avantageuses pour ceux qui souhaitent passer à la Galaxy Watch 8, rendant la transition plus accessible. Mais pour les utilisateurs qui souhaitent conserver leur montre, cette mise à jour est une véritable bouffée d’air frais.