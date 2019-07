Ça : Chapitre 2 – La durée du film dévoilée

Le long-métrage de Andrés Muschietti, « Ça : Chapitre 2 », multiplie les promesses audacieuses pour un tel blockbuster, à commencer par sa durée surprenante.

It Follows

Malgré ses nombreuses qualités, le premier chapitre de « Ça » s’était révélé bien trop sage dans son exploitation des codes de l’horreur. Andrés Muschietti, pourtant habitué au genre, semblait se retenir, en offrant un blockbuster aussi divertissant qu’édulcoré et déjà vu. Heureusement, avec cette suite, le cinéaste argentin et le studio semblent avoir appris de leurs erreurs.

Lors du Comic-Con 2019 de San Diego, on apprenait déjà que « Ça : Chapitre 2 » serait R-Rated. A l’inverse de la version de 2017, il ne lésinerait plus sur les litres d’hémoglobine. Aujourd’hui, c’est DigitalSpy qui nous apprend que la durée du long-métrage sera bien plus longue que le précédent. Du haut de ses 2h15, le premier fait donc pale figure face aux 2h45 de cette sequel. Une durée plutôt imposante dans une époque où les blockbusters sont de plus en plus condensés. Muschietti tente toutefois de nous rassurer :

« Un film est très différent entre sa phase d’écriture, de construction du scénario et sa version finale. Au début, quand vous écrivez et posez les bases de l’histoire, tout ce que vous y mettez semble essentiel. Cependant, quand le film est finalement monté et qu’il dure 4 heures, vous réalisez que certains événements peuvent être facilement retirés, tout en conservant l’essence de l’histoire intacte. Vous ne pouvez pas livrer un film de quatre heures parce que les gens commencent à se sentir mal à l’aise, peu importe ce qu’ils voient, mais nous avons fini par avoir un film de deux heures et 45 minutes, et le rythme est très bon. Aucune personne ayant vu le film ne s’en est plaint. »

Blockbuster sans peur

La productrice Barbara Muschietti renchérit, en promettant que la director’s cut de 4h sera visible ultérieurement :

« Nous allons sortir la director’s cut parce que cette fois-ci il le mérite vraiment. Il y a des scènes étonnantes qui n’ont pas été intégrées au film. Il faut parfois faire des choix et certaines choses ne peuvent pas figurer dans cette sortie en salle, mais elles méritent certainement que les gens les voient à une date ultérieure.»

Warner Bros semble donc laisser une totale liberté à Andrés Muschietti, en proposant un blockbuster qui s’éloigne des carcans habituels. Contre toute attente, « Ça : Chapitre 2 » pourrait donc devenir une des grosses surprises de cette fin d’année et nous réserver de bonnes sueurs froides. Réponse en salles le 18 septembre prochain.