La Nuée de Just Philippot : découvrez le teaser du film

Si vous avez peur des petites bestioles, fuyez La Nuée. Il s’agit du titre d’un drame fantastique réalisé par Just Philippot. Après avoir obtenu un master en cinéma à la Faculté de Paris VIII, il réalise plusieurs court-métrages. Et c’est avec La Nuée que le réalisateur signe ici son premier long-métrage.

Pour sauver sa ferme de la faillite, une mère de famille célibataire se lance dans un élevage de sauterelles comestibles risqué et développe avec elles un étrange lien obsessionnel. Elle doit faire face à l’hostilité des paysans de la région et de ses enfants qui ne la reconnaissent plus.