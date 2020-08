Tenet, Effacer l’historique… que voir au cinéma ce week-end ?

Aujourd’hui, nous sommes vendredi. Et comme tous les vendredis, nous nous retrouvons afin de parler des sorties cinéma de la semaine.

Voici les sorties de la semaine du 26 août (n’oubliez pas que vous pouvez également consulter les sorties de la semaine dernière) :

Tenet – le nouveau film de Christopher Nolan

Genre : action, thriller, espionnage

L’évènement de cette fin d’été débarque finalement dans les salles. Christopher Nolan nous embarque dans son nouveau casse-tête en nous emmenant dans l’univers de l’espionnage international. Le protagoniste est muni d’un seul mot, Tenet, pour empêcher l’arrivée d’une Troisième Guerre Mondiale. Sa mission l’emmènera dans un monde où il sera question d’inversion temporelle…

Avec : John David Washington, Robert Pattinson, Kenneth Branagh…

Effacer l’historique – trois individus en guerre contre Internet

Genre : comédie dramatique

Le nouveau film des anciens grolandais nous parle de trois voisins, tous en guerre contre Internet. Marie est victime de chantage suite à la publication d’une sextape sur Internet. Bertrand tente de faire supprimer les vidéos où l’on voit sa fille se faire harceler au lycée. Enfin, Christine, une chauffeuse VTC, est dépitée de voir que les notes de ses clients refusent de décoller. Une guerre perdue d’avance… ?

Avec : Corinne Masiero, Denis Podalydès, Blanche Gardin…

Les Nouveaux Mutants – cinq adolescents vont devenir des super-héros

Genre : épouvante-horreur, super-héros

Il aura fallu deux ans, mais le nouveau film X-Men, sans cesse repoussé depuis 2018, est finalement là. Illyana Rasputin, Rahne Sinclair, Sam Guthrie et Roberto da Costa sont quatre adolescents. Ils sont retenus dans un hôpital psychiatrique où ils sont surveillés par le docteur Cecilia Reyes, qui les estime dangereux pour eux-même et pour la société. Elle tente de leur apprendre à maîtriser leurs pouvoirs. Mais dès qu’arrive une nouvelle venue, Danielle Moonstar, les adolescents sont frappés d’hallucinations et de terrifiant flash-backs. À partir de là, leurs capacités, leur amitié et leurs vies vont être mises à rude épreuve…

Avec : Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton…

Petit Pays – un enfant face à la guerre rwandaise

Genre : drame

Nous sommes dans les années 1990, au Burundi. Gaby vit avec son père entrepreneur, sa mère rwandaise et sa petite sœur. Avec ses copains, il fait les quatre cent coups jusqu’à ce que la guerre civile rwandaise entre les Hutu et les Tutsi éclate mettant fin à leur innocence…

Avec : Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle, Dayla de Medina…

Bonne séance et à la semaine prochaine !