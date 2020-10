Sacrées Sorcières : la bande-annonce du nouveau Zemeckis

Publicité

Le réalisateur de la trilogie Retour vers le Futur, de Forrest Gump et du Pôle Express revient avec un nouveau film ! Il s’agit de Sacrées Sorcières.

Le film nous emmène dans les années 60, en Alabama. Un jeune garçon et sa grand-mère sont confrontés à d’horribles sorcières. Mais physiquement, elles ne ressemblent en aucun cas aux clichés qui surviennent quand on prononce le mot « sorcière« . Ici, elles se fondent dans la masse et surtout, elles détestent les enfants ! À tel point qu’elles veulent les transformer en souris… et c’est ce qui arrivera au petit garçon protagoniste de ce film. Désormais transformé en rongeur, il va devoir, avec l’aide de deux autres enfants également transformés et de sa grand-mère, mettre un terme aux plans machiavéliques des sorcières…

Au casting de ce film, nous retrouverons notamment :

Anne Hathaway ( Interstellar , Alice au pays des merveilles , Dark Waters )

( , , ) Octavia Spencer ( La Forme de l’Eau , Les Figures de l’ombre , Snowpiercer )

( , , ) Stanley Tucci (la saga Hunger Games, Le Diable s’habille en prada)

Découvrez la bande-annonce (en VOST) :

Une adaptation d’un livre pour enfants signé Roald Dahl

À l’origine, Sacrées Sorcières est un livre écrit par Roald Dahl. Ce dernier est l’auteur de livres pour enfants cultes tel que Charlie et la Chocolaterie, Fantastique Maître Renard, Matilda ou Le Bon Gros Géant.

Zemeckis n’est pas le premier à avoir adapté Sacrées Sorcières en film. En effet, en 1990, Nicolas Roeg (Ne vous retournez pas, Walkabout) s’est essayé à l’exercice. Sorti en France sous le titre Les Sorcières, on y retrouvait, entre autres, Anjelica Huston et Rowan Atkinson.

Au scénario de cette nouvelle adaptation, nous retrouverons Zemeckis, mais aussi Kenya Barris (Girls Trip) et surtout Guillermo del Toro que l’on ne présente plus et dont l’adaptation en stop-motion de Pinocchio sortira sur Netflix en 2021. De plus, le film sera produit par ce dernier ainsi que par Alfonso Cuarón via sa société de production Esperanto Filmoj.

Sacrées Sorcières sortira le 22 octobre prochain sur HBO Max aux États-Unis, mais sortira dans les salles françaises le 18 novembre prochain.

L’affiche française du film