Sony annonce la sortie du WH-1000XM4, son casque à réduction de bruit

Sony a officialisé ce jeudi sa quatrième génération de casque à réduction de bruit avec le WH-1000XM4. Il succède donc au XM3, déjà très populaire car performant. Il apportera bien entendu des nouveautés et des performances accrues

Présentation du WH-1000XM4

Peu de différences esthétiques entre la 3ème et 4ème génération, Sony a voulu améliorer uniquement les performances de son modèle phare. Les coussinets sont plus épais et celui de l’arceau différent du XM3.

Caractéristiques techniques

Le Bluetooth multipoint est présent, il est donc possible d’appairer plusieurs appareils sources simultanément (téléphone et PC par exemple). Sony annonce également avoir améliorer la stabilité du Bluetooth.

Un gain de réactivité des commandes tactiles est également présent ainsi que la détection de la musique a l’enlèvement du casque. C’est simple, on enlève le casque et la lecture se met en pause, on le repositionne et la lecture reprend.

La fonction Speak to chat est présente, le casque se met en pause et les micros s’activent pour entendre son interlocuteur. Également, la fonction Quick attention s’améliore. La paume de la main sur l’oreillette droite, et cela amplifie le son extérieur et baisse le volume de la musique (annonce dans un aéroport par exemple).

L’autonomie annoncée est de 30 heures avec réduction de bruit, 38 heures sans réduction de bruit. Il dispose d’une veille automatique au bout de 5 minutes d’inactivité. Il est possible de l’utiliser en filaire.

La charge rapide permet de lui donner une autonomie de 8 heures en 15 minutes, comptez 3 heures pour une charge complète.

Son point fort, la réduction de bruit

Sony mise sur l’amélioration de la réduction de bruit avec une évolution de l’algorithme. La réduction de bruit est réglable sur 20 niveaux différents via l’application Sony.

Il est aussi possible d’effectuer un repérage de vos endroits préférés toujours via l’application. La détermination des zones se fait par GPS pour obtenir des réglages personnalisés. Par exemple, la réduction de bruit peut être désactivée au bureau tandis qu’elle sera active au domicile, le tout automatiquement.

La réduction de bruit était déjà un des points forts du XM3, et selon Sony, le XM4 « est doté de la meilleure technologie de réduction de bruit du marché » ce qui sera à vérifier bien sûr.

Prix et disponibilité

Le XM4 est décliné en deux coloris, noir ou crème, de couleur mate. Son prix est de 380 € et Sony annonce une disponibilité immédiate.