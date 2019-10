Beats Solo Pro : Le nouveau casque passe à la réduction du bruit

Beats renouvelle son produit phare avec une nouveauté bienvenue. Le casque Beats Solo se dote de la réduction de bruit active dans sa version Pro.

Un Beats Solo Pro amélioré

Beats continue à développer sa gamme de produits en proposant une version alternative au mythique casque de la marque. Non renouvelé depuis plus de 3 ans, il lui fallait bien un coup de neuf. C’est chose faîte avec la réduction de bruit active. Celui semble être similaire au casque Beats Studio 3 Wireless, dont le test est à lire sur le site. Utilisant des algorithmes avancés pour surveiller et ajuster en permanence votre environnement d’écoute, la Réduction active du bruit détecte et bloque efficacement le bruit ambiant. Le Solo Pro active ses microphones externes pour un filtrage naturel du bruit environnant sans sacrifier un son de qualité. Beats a repensé les coussinets supra-auriculaire avec un boitier remodelé. Garantissant une excellente diffusion du son et un confort longue durée.

Deux microphones beam-forming et un accéléromètre détecteur de voix amélioré fournissent une bonne qualité audio pour les appels vocaux et vidéos. Ainsi qu’une meilleure prise en charge de la voix pour la fonctionnalité « Dis Siri ».

Un utilisation toujours plus facile

Le Solo Pro est doté de commandes intuitives pour une intégration harmonieuse dans la routine quotidienne. Les boutons d’allumages appartiennent au passé, il suffit de déplier le casque pour l’allumer et de le fermer pour l’éteindre. Alimenté par la puce Apple H1, le Solo Pro fournit une connexion sans fil plus rapide. Mais aussi plus stable à les appareils et est également compatible avec les appareils iOS et Android. L’autonomie du Beats Solo Pro est annoncée pour 22 heures avec ANC et 40 heures sans réduction de bruit active. Avec Fast Fuel, on pourra obtenir jusqu’à 3 heures de lecture avec une recharge de 10 minutes en utilisant le câble Lightning inclus.

Le Solo Pro sera disponible à 299,95€ en France à partir du 30 octobre en Noir, Crème, Gris, Bleu Foncé, Bleu Ciel et Rouge.