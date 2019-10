Better Driving Community : La solution qui aide à mieux conduire

La Better Driving Community est une initiative lancée par Michelin Driving Data to Intelligence en France. Créé tout juste depuis 1 an, elle vise à créer une communauté de conducteurs engagés et à rendre la route plus sûre en partageant de manière sécurisée leurs données de conduite.

Le fonctionnement de Better Driving Community

Le principe est simple, il suffit de s’inscrire sur le site Better Driving Community et d’effectuer un petit test d’éligibilité. Une fois celui ci validé, vous recevez au bout de quelques jours un boitier ainsi qu’une notice explicative.

Boitier Better Driving Community à installer dans la voiture

Ce boîtier se fixe dans le véhicule et est connecté via le smartphone à l’application Better Driving Community. Celui ci, équipé de capteurs, analyse les comportements de conduite. Le GPS intégré superpose ces données aux types de routes empruntés ainsi qu’aux environnements météorologiques. Après analyse, chaque Better Driver reçoit des conseils adaptés à sa conduite lui permettant d’améliorer son comportement au volant. Un complément intéressant aux auxiliaires de conduite embarqué.

Les critères de notation de conduite

L’adaptabilité

Celle ci compare votre allure par temps sec avec celle par temps pluvieux. De plus, elle prend en compte le type de route utilisée.

L’attention

Elle surveille vos capacités d’attention lors des freinages et suivant l’environnement.

L’anticipation

Celui ci reflète la capacité des conducteurs à prévoir tout type de ralentissement ou d’arrêt. Il estime également la distance et l’intensité de vos freinages.

La prudence

La prudence passe par le contrôle de votre vitesse en fonction de votre environnement (type de route, ville, campagne…)







La Better Driving Community propose également un programme de points fidélité et des tirages au sort tout au long de l’année permettant de gagner de nombreux lots.

Le tirage du mois de septembre a permis à 100 utilisateurs du boitier Better Driving Community de gagner des lots. Le plus gros étant un an de carburant d’une valeur de 1500 euros. Les autres gagnants n’étaient également pas de reste. Effectivement des trotinettes electriques, des GoPro Hero 7, des enceintes Bluetooth et des bons d’achats étaient, entre autre, mis en jeux.

Et les données de conduite dans tout ça ?

Les données issues de chacun des trajets alimentent des analyses menées pour faciliter la prise de décision des acteurs de la mobilité. Celles ci rejoignent anonymement les 61 millions de kilomètres analysés sur un volume de 4 millions de trajets effectués.

En un an d’activité, Better Driving Community a créé une communauté de plus de 28 500 inscrits. Ces données nous amènent à réfléchir et revoir notre conduite.

Par exemple, Michelin DDI travaille avec Colas dans le département d’Eure-et-Loir sur un projet de maintenance prédictive des routes départementales.

Allez vous vous laisser tenter ?

Le concept est innovant. Rejoindre le programme de Better Driving Community permet non seulement d’aider à adapter sa conduite en fonction de son environnement. Mais également à réduire sa consommation de carburant. La récompense étant plusieurs concours dans l’année ainsi que des points de fidélité échangeables en bons de réductions Amazon et autres. Il ne vous reste plus qu’à sauter le pas et venir rejoindre le programme.