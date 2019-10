La Playstation est mondialement connue grâce à ses quatre générations de console et même bientôt cinq. Mais au-delà du domaine vidéo ludique, Playstation est une marque à part. BigBen nous propose donc un Cube lumineux enceinte à l’effigie de la Playstation.

Couleur Bleue

BigBen au cœur de la tendance Playstation

Ce cube lumineux Playstation est une enceinte Bluetooth. L’appareil est fourni avec un câble de recharge, un cordon audio jack et une télécommande pour le contrôler. Ainsi vous pouvez choisir la couleur affichée, changer la piste, monter le son et basculer sur autre source audio, etc. A noter que la touche flash permet de faire varier la couleur au rythme de la musique. Épileptiques s’abstenir, car ça flash vraiment beaucoup.

Télécommande

Un cube Playstation connecté

Comme vous avez pu le découvrir ci-dessus, le cube de BigBen peut être utilisé avec différentes sources audio : Bluetooth, USB ou câble jack 3,5mm. Chacun pourra ainsi facilement écouter ses morceaux préférés. Lors de ce test, nous avons testé l’ensemble des fonctions sans aucun problème.

Violet

La connectivité Bluetooth est parfaitement stable. Petit hic toutefois, avec la prise jack, il y a parfois un peu de parasites quand on le manipule. N’ayant pas d’autre câble du même type, nous n’avons pas pu déterminer si cela venait du cube ou du câble.

Connectiques

BigBen balance le son ?

Le cube de BigBen n’est pas seulement un sympathique objet décoratif pour fêter les 25 ans de la Playstation. C’est aussi une enceinte ! Mais que vaut elle au niveau audio ?

Pour être parfaitement honnête le modeste haut-parleur de 15 Watts n’est pas extraordinaire. La qualité son manque clairement de basses. C’est dommage au vu de la taille du produit, il y avait moyen de faire un truc sympa au niveau audio.

Haut-parleur du Cube

Au niveau de l’autonomie, l’appareil possède une batterie Lithium de 2200mah. Lors de nos tests, nous avons pu tenir entre 7 et 8 heures avec une écoute à puissance modérée. Autre point étonnant c’est que le câble d’alimentation n’est pas totalement en USB, l’une des extrémités est une prise ronde. Pas très pratique a trouver en cas de perte de ce dernier. Un simple câble micro USB aurait été aussi efficace.

Pour conclure, l’objet est vraiment joli, le logo Playstation et les célèbres symboles sont bien mis en avant surtout lorsque le cube est allumé. Il rend très bien dans tout intérieur geek. C’est vraiment dommage que la qualité son ne soit pas un peu meilleure. On ne demande pas du Devialet mais un son plus homogène aurait été un vrai plus.

Cube Playstation 7 Design 8.5/10

















Autonomie 7.5/10

















Audio 5.0/10

















Points positifs Design

Connectivité Points négatifs Qualité son perfectible

Câble de recharge spécifique