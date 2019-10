R-shield : Un cache-col qui protège contre la pollution et les allergènes

Dans un environnement de plus en plus pollué, il n’existe que peu de solutions permettant d’éviter de respirer un air dégradé. Le R-shield est un produit qui résulte d’un Kickstarter financé, et qui semble être une solution convenable contre de nombreux éléments indésirables dans l’air.

R-shield, une protection écologique et efficace

Le R-shield propose une solution sans filtre extérieur. Grâce à cela, il vous faudra simplement passer le vêtement à la machine à laver pour le nettoyer. Cela signifie notamment qu’il n’y a aucun filtre extérieur à changer. Mais aussi que son utilisation n’engendre aucun coût autre que celui du cache-col.

Ce dernier se compose d’une membrane en nanofibres qui filtre les particules d’une taille allant jusqu’à 0,01 nanomètre (donc 99.9% des particules). Le R-shield offre donc une protection complète. C’est-à-dire contre les fumées, les microbes, les allergènes, les bactéries, les liquides et la chaleur/le froid.

Simple et utile

Le R-shield est fait de façon à offrir un confort et une utilité optimale. Il ne dispose que d’une taille unique, qui s’ajuste grâce à un élastique à l’arrière. Ce cache-col garde un design très épuré et classe, ce qui permet de se protéger tout en gardant une allure soignée.

Ce produit est conçu de manière respectueuse de l’environnement, grâce à une matière en lycra et des boutons en bois, sans matériaux plastiques additionnels. Le packaging se constitue aussi de papier recyclé.

En tant que cache-col, le R-shield reste un produit simple et qui peut être porté au quotidien. Malgré sa simplicité, il peut offrir une protection indéniable contre certains désagréments qui se trouvent dans l’air. Que ce soit dans le cadre d’une activité sportive, festive, ou simplement quotidienne.

Ce cache-col high-tech est disponible au prix de 35 euros en différents coloris. Il peut-être acheté avec une pochette de transport accrochable n’importe où pour 5 euros de plus. Pour en appendre plus, rendez-vous sur leur page web ici.