Geforce Now : profitez de 3 jours d’abonnement gratuits à l’occasion de l’E3

A l’occasion de l’E3, Nvidia offre 3 jours d’abonnement prioritaire à Geforce Now. Nvidia continue de mettre en avant son service de cloud gaming avec un apport de jeux toujours plus important, et vous propose d’essayer son service gratuitement.

Lancé officiellement début 2020 après de nombreux mois de Beta, le service de jeu en streaming de Nvidia, Geforce Now, n’a pas cessé de gagner en puissance par l’apport constant de jeux dans son catalogue et toujours plus de compatibilité sur de nombreux appareils pendant l’E3 et le Summer Game Fest, Nvidia vous propose d’essayer le service gratuitement, via un accès prioritaire pendant 3 jours.

Le service prioritaire vous permet tout d’abord d’accéder directement aux jeux sans file d’attente. Ensuite, vous n’aurez aucune limite de temps de jeu. Pour rappel, sans payer, les séances sont plafonées à 1h. Enfin, vous pourrez profiter de l’apport du RTX dans les jeux compatibles.

Jusqu’au 15 juin 2021, vous pouvez profiter de 3 jours prioritaires gratuits à Nvidia Geforce Now. Si vous n’avez pas de compte Nvidia, il vous sera demandé d’en créer un, sans avoir besoin de rentrer vos coordonnées bancaires. Par la suite, vous recevrez un mail avec votre code d’essai.

Geforce Now : 13 nouveaux jeux ajoutés au catalogue

Cette semaine, 13 jeux rejoignent le catalogue GeForce NOW, voici la liste complète :

Chivalry 2 (Epic Games Store) ;

(Epic Games Store) ; Guilty Gear: Strive (Steam, le 11 juin) ;

(Steam, le 11 juin) ; AMID EVIL (Steam) ;

(Steam) ; Beyond Good & Evil (Steam) ;

(Steam) ; Morbid: The Seven Acolytes (Steam) ;

(Steam) ; Neptunia Virtual Stars (Steam) ;

(Steam) ; Not the Robots (Steam) ;

(Steam) ; Quest Hunter (Steam) ;

(Steam) ; Sabotaj (Steam, seulement disponible en Europe) ;

(Steam, seulement disponible en Europe) ; Tom Clancy’s Ghost Recon (Ubisoft Connect) ;

(Ubisoft Connect) ; Tom Clancy’s Rainbow Six: Lockdown (Ubisoft Connect) ;

(Ubisoft Connect) ; Townsmen – A Kingdom Rebuilt (Steam) ;

(Steam) ; Vikings – Wolves of Midgard (Steam).

Saviez-vous que NVIDIA GeForce Now est maintenant compatible avec Chrome et la puce Apple M1 ?