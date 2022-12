WhatsApp ne va plus fonctionner sur de nouveaux smartphones Android et iOS en 2023

Si vous souhaitez encore utiliser WhatsApp en 2023, sachez qu’il est temps de mettre à jour votre smartphone Android ou iOS (ou d’en changer pour un modèle plus récent). En effet, l’application de messagerie privée vient d’annoncer que seuls les appareils tournant au minimum sous les systèmes d’exploitation Android 4.2 ou iOS 12.1 pourront en profiter l’année prochaine.

Mettre à jour son smartphone est important, notamment pour avoir les dernières corrections de bugs et de failles de sécurité ou encore des fonctionnalités supplémentaires. Elles permettent aussi de continuer à utiliser certaines applications. D’ailleurs, WhatsApp annonce régulièrement la fin du support pour les appareils tournant sous une trop vieille version d’iOS et Android.

Vous l’aurez compris, l’application de messagerie privée vient de dévoiler que de nouveaux smartphones ne pourront plus accéder à son service prochainement en 2023. Plus précisément, WhatsApp déclare que la fin du support pour les smartphones équipé d’Android 4.1 et iOS 12. Il est ainsi obligatoire d’avoir son smartphone au minimum sous Android 4.2 et iOS 12.1 pour continuer de profiter de la plateforme de messagerie.

Dans le cas où votre smartphone Android ne tourne pas au minimum sous ces deux systèmes d’exploitation, nous vous recommandons de tenter de les mettre à jour dès maintenant. Pour cela, il suffit de suivre les instructions suivantes :

iPhone : Réglages > Général > Mise à jour logicielle ;

Smartphone Android : Paramètres > À propos du téléphone.

Si vous ne pouvez pas passer au minimum Android 4.2 ou iOS 12.1, il est conseillé de changer de smartphone étant donné que votre appareil sera considéré comme obsolète à partir de 2023 par WhatsApp. Des limitations importantes devraient ainsi être de la partie, vous empêchant donc d’utiliser normalement l’application.

