Relai licence MiCA : une avancée majeure pour le bitcoin en Europe

il y a 8 minutesDernière mise à jour: 30 octobre 2025
Relai obtient la licence MiCA et facilite l’accès sécurisé au bitcoin en Europe.

L’univers des cryptomonnaies continue d’évoluer en Europe. La startup suisse Relai, dédiée au bitcoin, vient de franchir une étape majeure. En effet, Relai a obtenu la licence MiCA en France, ce qui lui ouvre de nouvelles perspectives pour son développement en Europe. Cette réussite marque un vrai tournant pour les utilisateurs européens qui cherchent des solutions simples et sûres pour acheter du bitcoin.

Relai obtient la licence MiCA et vise l’expansion en Europe

Basée à Zurich, Relai fait partie des premières applications exclusivement bitcoin à recevoir la licence MiCA de l’AMF française. Cette autorisation permet à Relai de devenir fournisseur officiel de services d’actifs numériques dans l’Union européenne. Grâce à cette licence, la plateforme prévoit désormais d’élargir ses services sur de nouveaux marchés européens, au-delà de la Suisse et de l’Italie où elle a déjà séduit de nombreux utilisateurs. Relai montre ainsi sa volonté d’accélérer son expansion sur le continent.

Nouvelles fonctionnalités et sécurité renforcée pour l’application

Avec la licence MiCA, l’application Relai va proposer d’importantes nouveautés à ses utilisateurs. Parmi les principales améliorations, on note :

  • SEPA instantané : acheter du bitcoin en quelques secondes dans toute l’UE.
  • Limites de trading plus élevées : possibilité d’acquérir davantage de bitcoins via la plateforme.
  • Prix fixe : transparence totale sur les frais et les taux appliqués à chaque transaction.
  • Sécurité sans compromis : intégration des meilleures normes du secteur.

Relai insiste également sur l’importance de la simplicité et du contrôle pour ses clients, en proposant un portefeuille en autodétention et non custodial.

L’impact de la licence MiCA pour les utilisateurs de bitcoins

L’obtention de la licence MiCA change la donne. Les utilisateurs de Relai bénéficient désormais de services régulés et plus sûrs dans toute l’Europe. De plus, la startup s’engage à offrir du contenu éducatif localisé et à organiser des événements partout dans l’Union européenne. Cela vise à rendre le bitcoin accessible au plus grand nombre, tout en renforçant la confiance et la compréhension autour de cette technologie financière.

En résumé, la licence MiCA propulse Relai parmi les leaders du secteur du bitcoin en Europe. Grâce à ce nouveau cadre réglementaire, la société suisse propose des services fiables, innovants et adaptés aux besoins des utilisateurs européens. Il s’agit d’une étape importante qui facilite l’accès au bitcoin, tout en garantissant sécurité et accompagnement éducatif.

