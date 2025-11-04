Al Salam Bank franchit un cap exceptionnel avec ASB Capital

Al Salam Bank vient de célébrer le premier anniversaire de sa filiale ASB Capital, lors du forum Gateway Gulf 2025 à Bahreïn. Ce cap marque une année de croissance remarquable et de nombreuses innovations. Retour sur les réalisations et les perspectives du groupe.

Croissance exceptionnelle des actifs sous gestion d’Al Salam Bank

En seulement un an, ASB Capital a connu une hausse impressionnante. Les actifs gérés ont augmenté de 30 % pour atteindre 5,8 milliards de dollars. Ce succès est dû à la confiance d’une clientèle internationale en pleine expansion. La société sert aujourd’hui des particuliers fortunés, des entreprises et des investisseurs institutionnels. Cette croissance prouve la solidité de la banque et son expertise sur les marchés financiers mondiaux.

Lancement de nouveaux fonds d’investissement innovants en 2025

Durant cette année, Al Salam Bank a lancé plusieurs produits inédits à destination des investisseurs :

ASB State Street Global Equity Fund , en partenariat avec un acteur mondial

, en partenariat avec un acteur mondial ASB MENA Equity Fund , axé sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord

, axé sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord ASB Technology Fund , dédié au secteur technologique

, dédié au secteur technologique ASB Sukuk Fund, pour les investissements conformes à la finance islamique

De plus, un ETF XASB Sukuk devrait bientôt voir le jour. Il offrira aux clients un accès facilité aux investissements à revenu fixe.

L’expansion régionale et les partenariats stratégiques d’ASB Capital

ASB Capital joue un rôle clé sur le marché régional. Ses équipes ont participé à des émissions notables pour des entreprises majeures comme Bapco Energies et Kuwait International Bank. Le groupe a aussi noué des partenariats avec Xtrackers by DWS, renforçant sa position stratégique à Bahreïn et au-delà. Grâce à cet écosystème solide, la banque peut développer son offre et toucher de nouveaux marchés, tout en proposant des solutions toujours plus adaptées à ses clients.

En résumé, Al Salam Bank confirme sa position d’acteur incontournable de la gestion d’actifs dans la région. L’année écoulée a été marquée par une forte croissance, l’innovation et la diversification. Le groupe poursuit son engagement d’offrir des solutions sur-mesure, simples et efficaces à une clientèle exigeante. Les prochains mois annoncent d’autres lancements, avec pour objectif de rester en tête de la finance régionale.

Lisez notre dernier article tech : 5 raisons de craquer (ou pas) pour le Huawei Pura 70 Pro : innovation photo, autonomie solide et les compromis à accepter