Test – QuietOn 4 : Silence premium

Le QuietOn 4 révolutionne le sommeil grâce à une technologie de réduction active de bruit (ANC) optimisée pour les fréquences basses. Très compact, il s’adresse aux dormeurs sensibles, en particulier aux personnes gênées par le ronflement ou la circulation. Par ailleurs, sa conception minimaliste et sans app permet une expérience sans distraction. Enfin, avec jusqu’à 28 heures d’autonomie, il promet plusieurs nuits sans recharge. Alors, mérite-t-il vraiment son tarif ? Pour le savoir, voici notre test.

Notre avis en bref

Le QuietOn 4 brille par son confort inégalé, sa réduction de bruit impressionnante et son autonomie remarquable. Toutefois, certains reprocheront l’absence de fonctionnalités audio et un prix élevé (entre 200 € et 269 €). Idéal pour ceux qui veulent simplement retrouver le silence.

Unboxing et design des QuietOn 4

À l’ouverture, on découvre un étui compact en plastique résistant, intérieur métal brossé, sans aimants. Ainsi, les écouteurs tiennent par insertion. Chaque écouteur pèse 1,8 g et mesure 11 × 6,4 mm, s’inscrivant parfaitement dans l’oreille. Aussi, quatre tailles d’embouts en mousse Comply assurent un chaussage optimal, même pour les dormeurs latéraux. Au final, la petite taille les rend presque imperceptibles au toucher. Également, il est possible d’acheter uniquement les embouts si cela est nécessaire.

Caractéristiques techniques et fonctionnalités

Prenez le temps de vous familiariser avec ces spécifications :

ANC ciblant les basses fréquences (ronflement, trafic)

Poids : 1,8 g par écouteur

Dimensions : 11 × 6,4 mm

Autonomie : 28 h en usage continu

Charge : via boîtier avec USB‑C (≈2 h)

Embouts : Comply mousse (XS, S, M, L)

Matériaux : plastique PC‑ABS, mousse mémoire + wax‑guard

Fabrication : design Finlande, assemblé UE

Ces données montrent un produit ultraciblé, minimaliste, et simple d’utilisation.

Performances et efficacité des QuietOn 4

Sur le terrain, le QuietOn 4 excelle. Il atténue jusqu’à 80 % des ronflements et bruits de fond. Des tests indépendants l’ont évalué à 6–8/10 selon les bruits (trafic, musique, machine à laver). Ainsi, il vise la tranquillité, non la suppression totale. Malgré tout, il conserve quelques bruits aigus pour garder des signaux d’alerte. Effectivement, la réduction de bruit n’est pas totale même si elle est très puissante, certains sons peuvent tout de même passer. Le but est avant tout d’éliminer les basses fréquences comme les ronflements. Par ailleurs, il faut avouer que l’ANC est assez puissante quand même et qu’elle réduit considérablement les sons comme les voix ou une TV par exemple. De quoi passer des nuits tranquille. Enfin, l’absence de musique améliore l’expérience de sommeil.

Comparé aux QuietOn 3.1 on note une augmentation des performances dans la gestion de l’atténuation de bruit. Concrètement, avec les QuietOn 4 on peut se permettre des siestes ou des nuits paisibles même dans un environnement bruyant. Idéal pour faire une petite pause au boulot par exemple ou pour s’isoler du bruit ambiant tout simplement et rester concentrer sur sa tache même si ce n’est pas le but premier.

Utilisation au quotidien

L’insertion est intuitive : sortez-les du boîtier, placez dans l’oreille, puis attendez environ 20 s pour l’activation ANC qui est automatique. Il n’existe aucun bouton : l’étui active/désactive le mode écoute par proximité. Le boîtier affiche trois LEDs pour l’étui et trois pour chaque écouteur, indiquant le niveau de charge. L’autonomie de 28 h s’étend à 3 semaines d’utilisation nocturne.

Intérêt d’achat des QuietOn 4

Ce produit répond à un besoin bien précis : le silence absolu pour dormir profondément. Contrairement aux bouchons jetables ou aux casques gênants, les QuietOn 4 sont discrets et confortables. Les embouts sont agréables à porter et la taille réduite des écouteurs fait qu’ils logent parfaitement dans le creux de l’oreille. Ainsi, même la tête sur le côté cela ne gêne pas et pas de sensation douloureuse au réveil. De plus, l’absence de Bluetooth élimine les ondes EMF. Si vous cherchez la perfection en ANC nocturne, leur tarif premium se justifie. Néanmoins, si vous voulez écouter de la musique tout en ayant du silence, d’autres options seront mieux adaptées.

Conclusion

Le QuietOn 4 propose une solution simple et efficace pour les nuits perturbées. Le confort est remarquable, la réduction de bruit ciblée très efficace, et l’autonomie excellente. Bien qu’exclusif dans ses fonctions, ces écouteurs sont idéaux pour les utilisateurs sensibles aux bruits de basse fréquence. Son prix reste élevé, mais le silence retrouvé mérite l’investissement. Pour celles et ceux qui aiment dormir dans le silence profond, c’est l’idéal. Des écouteurs traditionnels peuvent faire l’affaire en réduction de bruit mais l’autonomie est inférieure et passer une nuit la tête sur le côté n’est pas possible compte tenu de la taille plus imposante. par conséquent, c’est en cela que les QuietOn brillent et c’est ce qu’on attend. Leur mission est remplie.