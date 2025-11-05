X Chat : l’alternative d’Elon Musk à WhatsApp

C’est un secret de polichinelle : Elon Musk est une tête à projets. Entre coloniser Mars, robotiser le quotidien, recréer la finance, le milliardaire a toute une série de projets dans sa tête. D’ailleurs, son dernier projet en date serait de faire de son réseau social X, une super-application. Au cœur de ce projet, une application : X Chat. Il s’agirait d’une messagerie chiffrée, qui copierait WhatsApp, mais dont l’architecture s’inspirerait du Bitcoin.

Elon Musk veut aussi mettre un pied dans le domaine de la messagerie

Avec X Chat, Elon Musk ambitionne de remplacer l’ancien système de messages directs par une messagerie entièrement chiffrée. Plus encore, le milliardaire veut mettre au point une technologie décentralisée. Pour ce faire, il se baserait sur un chiffrement peer-to-peer identique à celui du Bitcoin.

Par conséquent, X Chat s’adresse aux internautes qui veulent discuter en toute confidentialité. La plateforme se présenterait ainsi comme un espace sans algorithme de pub ni profilage caché.

🚨 BREAKING: Elon Musk confirms the upcoming launch of the 𝕏 Chat standalone app, to rival Signal, WhatsApp and other messaging platforms. pic.twitter.com/25pqQc0QCK — DogeDesigner (@cb_doge) October 31, 2025

X Chat : une alternative radicale aux messageries actuelles, sans compromis sur la confidentialité

Pour information, la concurrence est actuellement rude dans le domaine des messageries sécurisées. En effet, plusieurs plateformes comme Telegram, Signal ou encore WhatsApp véhiculent cette promesse de sécurisation. Néanmoins, pour Elon Musk, sa messagerie X Chat va plus loin que les plateformes déjà établies.

En effet, Elon Musk véhicule l’idée que tout restera chiffré tout le temps. Il n’y aura donc pas de collecte de métadonnées, ni d’analyse de messages via intelligence artificielle. Par cela, le milliardaire veut redonner le contrôle aux utilisateurs.

X Chat est donc au centre de la vision globale d’Elon Musk pour X. Pour rappel, sa vision est que la messagerie, les paiements, les IA et les services se fondent dans une seule et même interface. Plus encore, Musk veut un système sans publicité, dans lequel il n’y a aucune IA qui scruterait les échanges pour améliorer un bot ou affiner une campagne publicitaire. Reste à savoir si Elon Musk mènera ce projet à terme.