Assassin’s Creed Black Flag Remake : une nouvelle fuite confirme du contenu inédit avant l’annonce

Ubisoft n’a pas réussi à conserver la surprise autour du remake d’Assassin’s Creed Black Flag avant son annonce officielle. Certes, le studio français a officiellement confirmé son existence il y a quelques mois, mais de nouvelles leaks viennent renforcer l’idée d’un projet bien plus ambitieux qu’un simple remaster. Et à quelques jours d’une annonce pressentie, les secrets continuent de tomber. Alerte spoiler !

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Une fuite venue d’un organisme officiel

Pas de chance pour Ubisoft. L’organisme de classification indonésien IGRS a découvert une faille de sécurité, permettant de découvrir ce que cache le remake d’Assassin’s Creed Black Flag, sobrement baptisé Resynced. Cette brèche a permis de mettre la main sur des éléments normalement réservés aux instances de validation, notamment une description détaillée du jeu.

Ce document confirme que le remake restera fidèle à l’expérience originale tout en y ajoutant du contenu inédit. .

Le leak évoque également un jeu “modernisé en 2026”, suggérant une refonte technique significative. Les précédentes fuites pointent vers une évolution du gameplay dans la lignée des épisodes récents de la licence, dont l’intégration de mécaniques action-RPG. Les améliorations visuelles majeures (météo dynamique, éclairages avancés) seraient également au menu.

“Assassin’s Creed Black Flag Resynced redonne vie à un grand classique très apprécié des fans tout en restant fidèle à l’esprit de l’original”, dévoile la description officielle du jeu. “Il suit les aventures d’Edward Kenway, pirate charismatique et Assassin, parcourant les Caraïbes du XVIIIe siècle, à la recherche de fortune et de gloire. Modernisé en 2026, ce nouveau jeu propose une galerie de nouveaux personnages et de nouvelles histoires.”

Bien sûr, ces informations restent encore non officielles et à prendre avec beaucoup de pincettes. Néanmoins, elles s’inscrivent dans la stratégie récente d’Ubisoft pour la franchise, il y a donc des chances qu’elles soient fondées à 90%.

Une annonce imminente pour Assassin’s Creed Black Flag Remake ?

Mais ce n’est pas tout. Le récent leak indique que la présentation officielle du remake serait prévue autour de mi-avril 2026, possiblement lors d’un événement majeur type State of Play. Le timing coïncide avec l’enregistrement du jeu auprès de plusieurs organismes de classification, souvent signe d’une communication imminente.

Reste désormais à voir si cette prétendue annonce officielle viendra confirmer (ou démentir) ces nombreuses fuites.