Realme GT3 : la charge rapide 240 W arrive en France très prochainement

Le MWC 2023 est l’occasion de découvrir toujours plus de nouveaux produits. Realme vient d’ailleurs d’y officialiser le Realme GT3, des smartphones avec charge rapide 240 W. Cette puissance garantit ainsi une charge complète en moins de 10 minutes. La marque n’a cependant pas encore précisé la date d’arrivée de ce modèle en France, et uniquement donné un prix en dollars pour la version de base.

Pour le MWC 2023, Realme est tout simplement venu proposer la version internationale du Realme GT Neo 5 (réservé à la Chine). Nommé Realme GT3, ce nouveau smartphone reprend la même fiche technique, avec la même particularité : de la charge rapide 240 W.

Atteignant la « puissance de charge maximale possible sous les normes USB Type-C », cette technologie permet de recharger ce modèle avec batterie de 4 600 mAh en seulement 9 minutes et 30 secondes. À noter, le Realme GT3 peut gagner 20 % d’autonomie en 80 secondes, et 50 % en quatre minutes. Pour contrer toutes surchauffes, nous retrouvons une chambre à vapeur de 6580 mm². La marque garantit une capacité de 80 % de la batterie après 1 600 cycles de recharge.

Une autre spécificité est propre au Realme GT3 : un dos avec un rectangle LED pour informer de l’autonomie, mais aussi des notifications. Pour le reste de la fiche technique, le smartphone embarque un écran AMOLED de 6,74 pouces FHD+ 144 Hz ; une puce Snapdragon 8+ Gen 1 couplée à 8 ou 16 Go de RAM et 128 Go à 1 To de stockage interne ; un module photo avec capteur principal 50 Mpx, ultra grand-angle 8 Mpx et microscope 2 Mpx ; ainsi qu’une caméra selfie de 16 Mpx.

Décliné en Blanc et en Noir, le Realme GT3 devrait arriver prochainement en France. La marque n’a pour le moment pas précisé la date, mais a partagé le prix du modèle de départ avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage : 649 dollars.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Realme GT Neo 3 et GT Neo 3T : disponibles en France le 15 juin à partir de 429,99 euros !