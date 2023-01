Alienware toujours synonyme de puissance – CES 2023

Le CES 2023 de Las Vegas ne déçoit pas. Beaucoup de marques sont présentes et elles dévoilent leurs nouveautés. Alienware, la branche gaming de Dell vient de présenter sa nouvelle armada de PC.

Alienware Aurora R15 : Le PC fixe carburant à l’AMD

Annoncé en septembre dernier, ce PC était initialement équipé des processeurs Intel Core série K de 13e génération. Dorénavant, l’Aurora R15 propose désormais des processeurs AMD Ryzen Série 7000 et des processeurs Intel 65 W de 13e génération pour PC fixe en option. La marque américaine indique également que les cartes graphiques AMD Radeon Série 7000 seront également sélectionnables en option.



L’Aurora R15 d’Alienware dispose d’un intérieur très travaillé avec 8 zones d’éclairage AlienFX. Cela met ainsi en avant les composants présents dans la tour. Le design a été pensé pour que cela soit visuellement réussi, peu importante l’angle sous lequel on regarde le PC. Le flux d’air est aussi au centre des attentions, tout le châssis facilite optimiser la circulation de l’air permettant de refroidir au mieux les éléments.

Les nouveautés portables d’Alienware

Alienware et Dell dévoilent six nouveaux PC portables gaming : l’Alienware m18 et m16, l’Alienware x16 et x14, et le Dell G16 et G15. Cette large gamme a pour ambition de séduire différents profils d’utilisateurs. L’ensemble des PC sont dotés d’écrans 16:10, de Dolby Atmos et Vision, d’une webcam FHD et de nombreux autres atouts.

Le M18 est le PC portable le plus puissant de la marque. Il intègre l’ensemble de la gamme de CPU et de GPU. Notamment les processeurs Intel Core i9-13980HX jusqu’à la 13e génération et l’ensemble des GPU NVIDIA GeForce RTX pour ordinateurs portables. Sans omettre les processeurs AMD Ryzen et des cartes graphiques Radeon.

Avec la tech d’Alienware Cryo-tech, toute la chaleur dégagée par ces éléments haute performance est parfaitement évacuée pour profiter au maximum de la puissance du PC.

La machine possède un clavier CHERRY MX (en option), deux emplacements DDR5 SO-DIMM modulables. Et une capacité de stockage allant jusqu’à 9 To de stockage. Côté écran, au choix, vous avez, les écrans QHD 165 Hz ou FHD 480 Hz avec la technologie Dynamic Display Switching et la prise en charge de G-SYNC et FreeSync. Et pour ceux qui souhaitent des caractéristiques similaires avec un encombrement moindre, ils pourront se tourner vers l’Alienware m16.

Puissance et raffinement

La série X des PC portables Alienware offre des performances de haut vol, mais avec plus de compacité. Ces portables sont l’expérience haut de gamme de la marque, que ce soit en termes de finition matériau ou de technologie. La série X possède des caractéristiques proches de la série M citée plus haut. Toutefois, il est important de souligner la qualité audio offerte. La machine possède six haut-parleurs orientés vers le haut et d’une configuration à double woofer pour des basses puissantes. L’Alienware x16 permet une expérience audio spatiale via le Dolby Atmos. Les joueurs profitent d’un son riche et puissant assez exceptionnel.

La série G vise à la fois la compétitivité en terme tarifaire, le design et les performances. Très inspiré des années 80. Le look des machines avec des touches rétro, orange et bleu, sur fond de métal premium. Cela saura plaire aux fans de la culture pop 80’s. Au niveau performance, la machine répondra aux attentes de la plupart des joueurs grâce aux dernières technologies Intel, AMD et NVIDIA.