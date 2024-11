Windows 11 : des mises à jour qui révolutionnent votre expérience numérique

Microsoft ne ralentit pas la cadence. Deux nouvelles mises à jour pour Windows 11 viennent d’être déployées, apportant leur lot d’innovations. Si elles restent facultatives, ces mises à jour promettent d’améliorer votre quotidien avec des fonctionnalités attendues et des ajustements pratiques.

Windows 11 : des nouveautés bien pensées pour améliorer votre productivité et votre confort

Microsoft a misé sur des améliorations ciblées avec la mise à jour KB5046732, conçue pour l’édition 23H2. Première surprise : les « Expériences personnalisées » deviennent des « Offres personnalisées ». Derrière ce changement de nom, une réorganisation de la section « Confidentialité et sécurité » qui simplifie vos paramètres.

Le menu Démarrer se montre plus flexible : vous pouvez désormais épingler plus d’applications et de fichiers dans vos groupes et dossiers. Côté Explorateur de fichiers, l’expérience s’affine grâce à une meilleure gestion des archives, rendant vos tâches plus fluides.

Les amateurs de jeux vidéo, eux, auront de quoi se réjouir. Le bug agaçant qui faisait sortir la souris de la fenêtre lors d’un jeu en mode multi-écrans a enfin disparu. Une correction très attendue, qui montre que Microsoft n’oublie pas les joueurs.

Des outils inédits pour booster votre créativité et votre efficacité au quotidien

La mise à jour KB5046740, dédiée à Windows 11 24H2, propose des ajouts innovants. Vous pouvez désormais envoyer un fichier directement sur votre smartphone Android. Et ce, en effectuant un simple clic droit, à condition que votre appareil soit appairé via l’application Lien avec Windows. Un vrai gain de temps !

En parallèle, l’application Photos se transforme en alliée de votre productivité. Grâce à l’intégration de la reconnaissance optique de caractères (OCR), vous pouvez extraire du texte d’une image ou d’un document scanné.

Certaines améliorations se retrouvent dans les deux versions. Par exemple, la barre des tâches adopte un design épuré en affichant une date et une heure compactes. De plus, vous pouvez régler la précision de votre souris ou désactiver les gestes tactiles sur les bords pour éviter les clics involontaires.