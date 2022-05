HYVOLUTION 2022 à Paris le 11 Mai : Mobilité Hydrogène + Pavillon coréen !

HYVOLUTION 2022 (Salon de l’industrie de l’hydrogène en France) se tiendra pendant deux jours du XIer au douzième mai au Paris Event Center, en France.

HYVOLUTION est le plus grand salon B2B de l’industrie de l’hydrogène en France, animé par GL Event. Cette année, plus de 250 organisations et fondations liées à la chaîne d’estime de l’hydrogène sur toute la planète participeront aux domaines de la mobilité, de l’énergie et de la recharge de l’hydrogène.

11 startups participeront au pavillon de Corée :

Daeha

Daehyun ST

Université d’Ajou

FCMT

NK Éther

GPhilos

Hylium Industries

Ministère de l’Environnement

Association coréenne de l’industrie environnementale

Agence coréenne de promotion du commerce et de l’investissement (KOTRA)

Comité organisateur.

Le conseil d’administration de tri, aux côtés de KOTRA, conseillera l’UE sur les tendances de l’industrie de l’hydrogène locale. Ils mettront également en place et travailleront un lieu de publicité pour faire progresser les échanges commerciaux dans l’industrie privée de l’hydrogène.

En tant que contre-mesure contre le changement environnemental, le monde passe rapidement à une économie à faible émission de carbone – une économie de l’hydrogène. Par la suite, nous nous emparerons du statut permanent de l’industrie mondiale de l’hydrogène en prenant part à cette présentation. Nous prévoyons également de rechercher des portes ouvertes potentielles pour une participation mondiale tout au long de la chaîne de valeur moderne. Dans le secteur de l’hydrogène, l’ensemble de l’environnement commercial, depuis la création, le transport, le stockage et l’utilisation, doit se développer uniformément. Néanmoins, en plus du domaine de l’utilisation de l’hydrogène, la Corée compte de nombreuses régions qui sont inadéquates en intensité moderne, contrairement à d’autres pays moteurs de l’hydrogène comme l’UE. Bien que 171,8 milliards de wons aient été alloués au projet public de R&D pour l’amélioration d’un système biologique de l’hydrogène, on s’attend à ce qu’une plus grande entreprise d’examen et d’un soutien à la stratégie atteignent frénétiquement un sérieux moderne de premier ordre. Man-kiJeong, directeur de KAMA et cadre du conseil d’organisation du spectacle Hydrogen Mobility +

En attendant, le Salon de la mobilité et de l’hydrogène 2022 se tiendra à KINTEX, Goyang-si, Gyeonggi-do du 31 août au 3 septembre. GL Events fait également progresser l’investissement des organisations françaises et d’autres dans le Salon de la mobilité et de l’hydrogène.